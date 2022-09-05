https://sputniknews.com.tr/20220905/chpli-belediyelerin-ak-parti-grup-baskanvekillerinden-aciklama-tahminlerinden-cok-butce-gonderildi-1060817492.html

CHP'li belediyelerin AK Parti grup başkanvekillerinden açıklama: Tahminlerinden çok bütçe gönderildi

CHP'li belediyelerin AK Parti grup başkanvekillerinden açıklama: Tahminlerinden çok bütçe gönderildi

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Hatay büyükşehir belediye meclislerinin AK Parti grup başkanvekilleri... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T13:50+0300

2022-09-05T13:50+0300

2022-09-05T13:51+0300

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CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekilleri, şehirlerin ve vatandaşların hak ve hukukunu korumaya devam edeceklerini belirtti.İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Hatay büyükşehir belediye meclislerinin AK Parti grup başkanvekilleri, Tekirdağ'da Rumeli İskelesi'nde basın toplantısı düzenledi.Toplantının ortak açıklamasını okuyan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Partili 11 büyükşehir grup başkanvekilleri olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma gayesi doğrultusunda olduklarına vurgu yaptı.Yüksel, genel manada milli savunmada, kalkınmada, enerjide ve ekonomide, yerelde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın gönül belediyeciliği vizyonuyla 81 ilde, 84 milyon vatandaşa hak ettiği hizmeti vermek ve verilmesini istemek amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti.Yaklaşık 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan CHP'nin "Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si"ne dönüştüğünü söyleyen Yüksel, "Atatürk'ün vizyon ve hedefleriyle yakından veya uzaktan benzerliği dahi kalmadığı günümüz CHP'sinde, Kılıçdaroğlu'nun gayri milli duruşu ve halkımıza söylediği yalanlarla üst akıl güdümünde ilerleyen bir siyasi yapı haline gelen partinin deyim yerindeyse şirazesi kaymıştır." dedi.Yüksel, Kılıçdaroğlu'nun temel prensibinin "iş yerine bahane üretmek" olduğunu ileri sürdü.'Tahminlerinden daha çok bütçe gönderiliyor'CHP'li belediyelerin hükümetin kendilerine kaynak göndermediğini iddia ettiğini ifade eden Yüksel, şunları kaydetti:'Becerisizliklerini örtmeye çalışıyorlar'Yüksel, CHP tarafından yönetilen, 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekilleri olarak bugün hem Kılıçdaroğlu'na hem de millete önemli çağrıda bulunmak için bir araya geldiklerine işaret etti.CHP'li belediyelerin becerisizliklerini örtmeye çalıştıklarını iddia eden Yüksel, şöyle devam etti:'Tekirdağlılar en pahalı suyu kullanıyor'Yüksel, AK Partili belediyelerin her zaman çalışmaya, üretmeye, milletin hak ve hukukunu korumaya devam edeceğini vurguladı.AK Partili belediyelerin gece gündüz çalışmalarını sürdürdüğünün altını çizen Yüksel, "Milletimizi Kılıçdaroğlu CHP'sinin algı, yalan ve beceriksizliğine mahkum etmemek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz milletimiz müsterih olsun." dedi.Tekirdağlıların Türkiye'nin en pahalı suyunu kullandıklarına vurgu yapan Yüksel, bunun nedeninin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi olduğunu ileri sürdü.​​​

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chp, ak parti, belediye, açıklama, bütçe