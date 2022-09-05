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Bursa'da düğünde polisi darp ettikleri öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı
Bursa'da düğünde polisi darp ettikleri öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğünde bir polis memurunu darp ettikleri öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T03:29+0300
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türkiye
bursa
polis
düğün
darp
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Alınan bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi Meriç Sokak üzerinde saat 00.00'dan sonra devam eden düğün nedeniyle mahalle sakinleri polise ihbarda bulundu.Meriç Sokak'a gelerek düğünün sonlandırılması yönünde ikazda bulunan polis ekibi ile düğün sahipleri arasında tartışma yaşandı. Büyüyen tartışma sırasında bir polis memuru darbedildi.Olay yerine çok sayıda takviye ekip yönlendirildi.Çevik Kuvvet ekiplerinin de sevk edildiği sokakta polisi darp ettikleri ileri sürülen 6 kişi gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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bursa, polis, düğün, darp
bursa, polis, düğün, darp

Bursa'da düğünde polisi darp ettikleri öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı

03:29 05.09.2022 (güncellendi: 03:30 05.09.2022)
© İHABursa'da polise darp
Bursa'da polise darp - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© İHA
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğünde bir polis memurunu darp ettikleri öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi Meriç Sokak üzerinde saat 00.00'dan sonra devam eden düğün nedeniyle mahalle sakinleri polise ihbarda bulundu.
Meriç Sokak'a gelerek düğünün sonlandırılması yönünde ikazda bulunan polis ekibi ile düğün sahipleri arasında tartışma yaşandı. Büyüyen tartışma sırasında bir polis memuru darbedildi.
Olay yerine çok sayıda takviye ekip yönlendirildi.
Çevik Kuvvet ekiplerinin de sevk edildiği sokakta polisi darp ettikleri ileri sürülen 6 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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