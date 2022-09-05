https://sputniknews.com.tr/20220905/bileti-olmadigi-icin-trene-alinmayan-90-yasindaki-adam-tren-yoluna-cikarak-1-kilometre-yurudu--1060834682.html

Bileti olmadığı için trene alınmayan 90 yaşındaki adam tren yoluna çıkarak 1 kilometre yürüdü

Bileti olmadığı için trene alınmayan 90 yaşındaki adam tren yoluna çıkarak 1 kilometre yürüdü

Kocaeli'den Konya'ya yüksek hızlı tren ile gitmek isteyen ancak bileti olmayan 90 yaşındaki yaşlı adam, tren yoluna çıkarak yaklaşık 1 kilometre yürüdü... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T21:18+0300

2022-09-05T21:18+0300

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hızlı tren

yaşlı

yüksek hızlı tren (yht)

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Yüksek Hızlı Tren (YHT) İzmit tren garına Konya'ya gitmek için gelen 90 yaşındaki Nihat B. bileti olmadığı için trene alınmadı. Ardından yaşlı adam tren yoluna girerek yürümeye başladı.Raylardan yaklaşık 1 kilometre yürüyen Nihat B.’yi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri demir korkulukları kırarak sağlık ekiplerini Nihat B.’ye ulaştırdı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Nihat B.’nin herhangi bir sağlık problemi olmadığı tespit edildi.Evine kendi gitmek istediğini söyleyen yaşlı adam itfaiye ve polis ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde ikna edilerek, polis aracıyla evine götürüldü.

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hızlı tren, yaşlı, yüksek hızlı tren (yht)