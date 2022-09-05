https://sputniknews.com.tr/20220905/bileti-olmadigi-icin-trene-alinmayan-90-yasindaki-adam-tren-yoluna-cikarak-1-kilometre-yurudu--1060834682.html
Bileti olmadığı için trene alınmayan 90 yaşındaki adam tren yoluna çıkarak 1 kilometre yürüdü
Bileti olmadığı için trene alınmayan 90 yaşındaki adam tren yoluna çıkarak 1 kilometre yürüdü
Kocaeli'den Konya'ya yüksek hızlı tren ile gitmek isteyen ancak bileti olmayan 90 yaşındaki yaşlı adam, tren yoluna çıkarak yaklaşık 1 kilometre yürüdü... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T21:18+0300
2022-09-05T21:18+0300
2022-09-05T21:19+0300
hızlı tren
yaşlı
yüksek hızlı tren (yht)
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Yüksek Hızlı Tren (YHT) İzmit tren garına Konya'ya gitmek için gelen 90 yaşındaki Nihat B. bileti olmadığı için trene alınmadı. Ardından yaşlı adam tren yoluna girerek yürümeye başladı.Raylardan yaklaşık 1 kilometre yürüyen Nihat B.’yi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri demir korkulukları kırarak sağlık ekiplerini Nihat B.’ye ulaştırdı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Nihat B.’nin herhangi bir sağlık problemi olmadığı tespit edildi.Evine kendi gitmek istediğini söyleyen yaşlı adam itfaiye ve polis ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde ikna edilerek, polis aracıyla evine götürüldü.
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hızlı tren, yaşlı, yüksek hızlı tren (yht)
hızlı tren, yaşlı, yüksek hızlı tren (yht)
Bileti olmadığı için trene alınmayan 90 yaşındaki adam tren yoluna çıkarak 1 kilometre yürüdü
21:18 05.09.2022 (güncellendi: 21:19 05.09.2022) Abone ol
Kocaeli'den Konya'ya yüksek hızlı tren ile gitmek isteyen ancak bileti olmayan 90 yaşındaki yaşlı adam, tren yoluna çıkarak yaklaşık 1 kilometre yürüdü. İtfaiye ekipleri tarafından yoldan alınan yaşlı adam polis ekipleri tarafından evine götürüldü. Adamın herhangi bir sağlık problemi olmadığı tespit edildi.
Yüksek Hızlı Tren (YHT) İzmit tren garına Konya'ya gitmek için gelen 90 yaşındaki Nihat B. bileti olmadığı için trene alınmadı. Ardından yaşlı adam tren yoluna girerek yürümeye başladı.
Raylardan yaklaşık 1 kilometre yürüyen Nihat B.’yi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri demir korkulukları kırarak sağlık ekiplerini Nihat B.’ye ulaştırdı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Nihat B.’nin herhangi bir sağlık problemi olmadığı tespit edildi.
Evine kendi gitmek istediğini söyleyen yaşlı adam itfaiye ve polis ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde ikna edilerek, polis aracıyla evine götürüldü.