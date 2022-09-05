https://sputniknews.com.tr/20220905/bassavcilik-besiktas-macinda-sahaya-giren-taraftarin-serbest-birakilmasina-itiraz-etti-1060826426.html
Başsavcılık Beşiktaş maçında sahaya giren taraftarın serbest bırakılmasına itiraz etti
Başsavcılık Beşiktaş maçında sahaya giren taraftarın serbest bırakılmasına itiraz etti
MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının sonunda sahaya giren ve Beşiktaşlı futbolculara saldıran şüpheli B.Ö'nün serbest bırakılmasına savcılıkça itirazda bulunuldu. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T17:20+0300
2022-09-05T17:20+0300
2022-09-05T17:21+0300
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beşiktaş
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'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet' suçlamasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen B.Ö, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, buradaki sorgusunun ardından "haftada bir kez kollukta imza atma" adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Alınan bilgiye göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanması gerektiğinden bahisle B.Ö'nün serbest bırakılmasına itirazda bulundu.Yenilgiye çok üzüldüğü için sahaya girdiğini söylediÖte yandan B.Ö, Ankara Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünde verdiği ifadede, ODTÜ'de görev yaptığını, Ankaragücü'nün maçlarını yakından takip ettiğini anlattı.Maçtan önce alkol aldığını, Beşiktaş'ın bulduğu üçüncü golle takımının mağlup olmasının kendisini çok üzdüğünü belirten B.Ö, "Yenilgiye çok üzüldüm, alkolün etkisiyle sahaya girdim. Yaşanılanlardan dolayı çok pişmanım ve herkesten özür dilerim." dedi.
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beşiktaş, ankaragücü, mke ankaragücü
beşiktaş, ankaragücü, mke ankaragücü
Başsavcılık Beşiktaş maçında sahaya giren taraftarın serbest bırakılmasına itiraz etti
17:20 05.09.2022 (güncellendi: 17:21 05.09.2022) Abone ol
MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının sonunda sahaya giren ve Beşiktaşlı futbolculara saldıran şüpheli B.Ö'nün serbest bırakılmasına savcılıkça itirazda bulunuldu.
'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet' suçlamasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen B.Ö, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, buradaki sorgusunun ardından "haftada bir kez kollukta imza atma" adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanması gerektiğinden bahisle B.Ö'nün serbest bırakılmasına itirazda bulundu.
Yenilgiye çok üzüldüğü için sahaya girdiğini söyledi
Öte yandan B.Ö, Ankara Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünde verdiği ifadede, ODTÜ'de görev yaptığını, Ankaragücü'nün maçlarını yakından takip ettiğini anlattı.
Maçtan önce alkol aldığını, Beşiktaş'ın bulduğu üçüncü golle takımının mağlup olmasının kendisini çok üzdüğünü belirten B.Ö, "Yenilgiye çok üzüldüm, alkolün etkisiyle sahaya girdim. Yaşanılanlardan dolayı çok pişmanım ve herkesten özür dilerim." dedi.