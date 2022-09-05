https://sputniknews.com.tr/20220905/barlas-amerika-yunanistan-adalarina-konuslanacagim-derken-turkiyeyi-kaybetmekle-karsi-karsiya-1060807640.html
Barlas: Amerika, Yunanistan adalarına konuşlanacağım derken Türkiye'yi kaybetmekle karşı karşıya
Barlas: Amerika, Yunanistan adalarına konuşlanacağım derken Türkiye'yi kaybetmekle karşı karşıya
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Amerika Yunanistan adalarına konuşlanacağım derken bölgedeki en stratejik üssünü ve Türkiye gibi çok önemli bir müttefikini... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T10:08+0300
2022-09-05T10:08+0300
2022-09-05T10:08+0300
dünya
türkiye
abd
yunanistan
recep tayyip erdoğan
ege
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Sabah başyazarı Mehmet Barlas, ABD'nin Yunanistan konusunda attığı adımları eleştirdi ve "Amerika Yunanistan adalarına konuşlanacağım derken bölgedeki en stratejik üssünü ve Türkiye gibi çok önemli bir müttefikini kaybetmekle karşı karşıya. Kimse olmaz olmaz demesin. Dünya siyasetinde her gün baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı günümüzde her şey olabilir." dedi.Barlas yazısında, "Küresel Batı cephesinin en önemli kollarından biri olan Avrupa Birliği, Rusya'ya koyduğu ambargolarla kendini batma noktasına getirdi. ABD'nin başında zaten varlığı ile yokluğu belli olmayan Biden isimli bir zat var. Yani her türlü mantık dışı karar ihtimal dahilinde. Yunanistan Türkiye'ye saldırır mı sorusu da bu çerçevede değerlendirilmelidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te yaptığı konuşmada ilk kez Yunanistan'a bu kadar sert çıktı. Umarım, Yunan hükümeti bu konuşmanın satır aralarında verilen mesajı doğru algılamıştır. Eğer Türkiye'ye karşı bir çılgınlık yapmayı düşünüyorsa, ABD'nin gazına gelerek çılgınlık yapan ülkelerin akıbetlerine bir kez daha bakmasını tavsiye ederim." ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220903/yunanistan-disisleri-turkiye-kiskirtici-aciklamalarla-natodaki-birligi-baltaliyor-1060775815.html
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türkiye, abd, yunanistan, recep tayyip erdoğan, ege
türkiye, abd, yunanistan, recep tayyip erdoğan, ege
Barlas: Amerika, Yunanistan adalarına konuşlanacağım derken Türkiye'yi kaybetmekle karşı karşıya
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Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Amerika Yunanistan adalarına konuşlanacağım derken bölgedeki en stratejik üssünü ve Türkiye gibi çok önemli bir müttefikini kaybetmekle karşı karşıya. Kimse olmaz olmaz demesin. Dünya siyasetinde her gün baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı günümüzde her şey olabilir." düşüncesini dile getirdi.
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, ABD'nin Yunanistan konusunda attığı adımları eleştirdi ve "Amerika Yunanistan adalarına konuşlanacağım derken bölgedeki en stratejik üssünü ve Türkiye gibi çok önemli bir müttefikini kaybetmekle karşı karşıya. Kimse olmaz olmaz demesin. Dünya siyasetinde her gün baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı günümüzde her şey olabilir." dedi.
Barlas yazısında
, "Küresel Batı cephesinin en önemli kollarından biri olan Avrupa Birliği, Rusya'ya koyduğu ambargolarla kendini batma noktasına getirdi. ABD'nin başında zaten varlığı ile yokluğu belli olmayan Biden isimli bir zat var. Yani her türlü mantık dışı karar ihtimal dahilinde. Yunanistan Türkiye'ye saldırır mı sorusu da bu çerçevede değerlendirilmelidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te yaptığı konuşmada ilk kez Yunanistan'a bu kadar sert çıktı. Umarım, Yunan hükümeti bu konuşmanın satır aralarında verilen mesajı doğru algılamıştır. Eğer Türkiye'ye karşı bir çılgınlık yapmayı düşünüyorsa, ABD'nin gazına gelerek çılgınlık yapan ülkelerin akıbetlerine bir kez daha bakmasını tavsiye ederim."
ifadesini kullandı.