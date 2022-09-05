https://sputniknews.com.tr/20220905/baltik-denizine-dusen-ucakla-ilgili-detaylar-belli-oldu-1060813751.html
Baltık Denizi'ne düşen uçakla ilgili detaylar belli oldu
Baltık Denizi'ne düşen uçakla ilgili detaylar belli oldu
İspanya'nın Jerez de la Frontera Havaalanı'ndan kalkan ve Almanya'nın Köln Havaalanı'na giderken Baltık Denizi'ne düşen özel uçakta bulunanların kimlikleri... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T12:54+0300
2022-09-05T12:54+0300
2022-09-05T12:54+0300
dünya
ispanya
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baltık denizi
uçak
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Köln'de yayın yapan Express gazetesinin, aile bireylerine dayandırdığı haberde, dün akşam saatlerinde düşen ve enkaz arama çalışmaları süren uçağın pilotunun 72 yaşındaki Kölnlü iş insanı Peter Griesemann olduğu, uçakta eşi Juliane, kızı Lisa ve kızının erkek arkadaşının da bulunduğu belirtildi. Haberde, Cessna 551 tipi özel jeti kullanan ve Köln'ün tanınmış simalarından olan Griesemann'ın aynı zamanda Köln karnavalındaki gruplardan Blue Sparks'ın onursal başkanı olduğu ifade edildi. Dün akşam kalkıştan bir süre sonra arıza yapan uçak ile telsiz iletişimi kesilmiş, hızla irtifa kaybeden uçağın Letonya'nın Ventspolis kenti açıklarında Baltık Denizi'ne düştüğü tespit edilmişti. Kurtarma ekiplerinin Baltık Denizi'nde 6 kilometrekarelik alanda uçağın enkazına ulaşmaya çalıştıkları kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20220904/ispanyadan-almanyaya-giden-ozel-bir-ucak-baltik-denizine-dustu-1060799798.html
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ispanya, almanya, baltık denizi, uçak
ispanya, almanya, baltık denizi, uçak
Baltık Denizi'ne düşen uçakla ilgili detaylar belli oldu
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İspanya'nın Jerez de la Frontera Havaalanı'ndan kalkan ve Almanya'nın Köln Havaalanı'na giderken Baltık Denizi'ne düşen özel uçakta bulunanların kimlikleri belirlendi.
Köln'de yayın yapan Express gazetesinin, aile bireylerine dayandırdığı haberde, dün akşam saatlerinde düşen ve enkaz arama çalışmaları süren uçağın pilotunun 72 yaşındaki Kölnlü iş insanı Peter Griesemann olduğu, uçakta eşi Juliane, kızı Lisa ve kızının erkek arkadaşının da bulunduğu belirtildi.
Haberde, Cessna 551 tipi özel jeti kullanan ve Köln'ün tanınmış simalarından olan Griesemann'ın aynı zamanda Köln karnavalındaki gruplardan Blue Sparks'ın onursal başkanı olduğu ifade edildi.
Dün akşam kalkıştan bir süre sonra arıza yapan uçak ile telsiz iletişimi kesilmiş, hızla irtifa kaybeden uçağın Letonya'nın Ventspolis kenti açıklarında Baltık Denizi'ne düştüğü tespit edilmişti. Kurtarma ekiplerinin Baltık Denizi'nde 6 kilometrekarelik alanda uçağın enkazına ulaşmaya çalıştıkları kaydedildi.