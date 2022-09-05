https://sputniknews.com.tr/20220905/bakan-varank-gorme-engelliler-icin-kitap-seslendirdi-1060823246.html

Bakan Varank, görme engelliler için kitap seslendirdi

Bakan Varank, görme engelliler için kitap seslendirdi

Başakşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘Senin Sesin, Benim Kitabım’ projesi gönüllüleri arasına Bakan Mustafa Varank da katıldı. Bakan Varank, görme... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T16:14+0300

2022-09-05T16:14+0300

2022-09-05T16:17+0300

mustafa varank

türkiye

kitap

görme engelli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1060822758_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_9e6e05bcb07f196601fbef8ac4d8bdb4.jpg

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başakşehir Belediyesi’nin görme engellilerin kitaplara erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirdiği Senin Sesin, Benim Kitabım projesine destek verdi. Başakşehirli görme engelliler için Rasim Özdenören’in İmkânsız Öyküler adlı kitabını seslendirdi.Bakan Varank, “Başakşehir Belediyemiz, bu proje ile güzel bir sosyal belediyecilik örneğine imza atmış. Son derece anlamlı bir sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan mutluluk duydum” dedi.Bakan Varank 383. gönüllü olduBakan Varank, proje kapsamında kitap okuyan 383’üncü gönüllü oldu. Kitap okumayı seven, diksiyonu ve ses tonunun seslendirmeye uygun olduğunu düşünen gönüllüler, ‘www.basaksehirmilletkiraathanesi.com’ sitesi üzerinden gönüllü formunu doldurarak, gerekli standartları sağlaması durumunda kitap okuyabiliyor. Senin Sesin, Benim Kitabım projesinde bugüne kadar 116 kitap seslendirildi. Seslendirilen kitaplar, yine web sitesi üzerinden görme engelli okuyucuların kullanımına sunuluyor. Proje ile çok sayıda kitabın gönüllü okuyucuların sesinde hayat bulması bekleniyor.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mustafa varank, kitap, görme engelli