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https://sputniknews.com.tr/20220905/bakan-varank-gorme-engelliler-icin-kitap-seslendirdi-1060823246.html
Bakan Varank, görme engelliler için kitap seslendirdi
Bakan Varank, görme engelliler için kitap seslendirdi
Başakşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘Senin Sesin, Benim Kitabım’ projesi gönüllüleri arasına Bakan Mustafa Varank da katıldı. Bakan Varank, görme... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T16:14+0300
2022-09-05T16:17+0300
mustafa varank
türkiye
kitap
görme engelli
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başakşehir Belediyesi’nin görme engellilerin kitaplara erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirdiği Senin Sesin, Benim Kitabım projesine destek verdi. Başakşehirli görme engelliler için Rasim Özdenören’in İmkânsız Öyküler adlı kitabını seslendirdi.Bakan Varank, “Başakşehir Belediyemiz, bu proje ile güzel bir sosyal belediyecilik örneğine imza atmış. Son derece anlamlı bir sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan mutluluk duydum” dedi.Bakan Varank 383. gönüllü olduBakan Varank, proje kapsamında kitap okuyan 383’üncü gönüllü oldu. Kitap okumayı seven, diksiyonu ve ses tonunun seslendirmeye uygun olduğunu düşünen gönüllüler, ‘www.basaksehirmilletkiraathanesi.com’ sitesi üzerinden gönüllü formunu doldurarak, gerekli standartları sağlaması durumunda kitap okuyabiliyor. Senin Sesin, Benim Kitabım projesinde bugüne kadar 116 kitap seslendirildi. Seslendirilen kitaplar, yine web sitesi üzerinden görme engelli okuyucuların kullanımına sunuluyor. Proje ile çok sayıda kitabın gönüllü okuyucuların sesinde hayat bulması bekleniyor.
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mustafa varank, kitap, görme engelli
mustafa varank, kitap, görme engelli

Bakan Varank, görme engelliler için kitap seslendirdi

16:14 05.09.2022 (güncellendi: 16:17 05.09.2022)
© İHAMustafa Varank
Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© İHA
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Başakşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘Senin Sesin, Benim Kitabım’ projesi gönüllüleri arasına Bakan Mustafa Varank da katıldı. Bakan Varank, görme engelliler için Rasim Özdenören’in ‘İmkânsız Öyküler’ adlı kitabını seslendirdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başakşehir Belediyesi’nin görme engellilerin kitaplara erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirdiği Senin Sesin, Benim Kitabım projesine destek verdi. Başakşehirli görme engelliler için Rasim Özdenören’in İmkânsız Öyküler adlı kitabını seslendirdi.
Bakan Varank, “Başakşehir Belediyemiz, bu proje ile güzel bir sosyal belediyecilik örneğine imza atmış. Son derece anlamlı bir sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan mutluluk duydum” dedi.

Bakan Varank 383. gönüllü oldu

Bakan Varank, proje kapsamında kitap okuyan 383’üncü gönüllü oldu. Kitap okumayı seven, diksiyonu ve ses tonunun seslendirmeye uygun olduğunu düşünen gönüllüler, ‘www.basaksehirmilletkiraathanesi.com’ sitesi üzerinden gönüllü formunu doldurarak, gerekli standartları sağlaması durumunda kitap okuyabiliyor. Senin Sesin, Benim Kitabım projesinde bugüne kadar 116 kitap seslendirildi. Seslendirilen kitaplar, yine web sitesi üzerinden görme engelli okuyucuların kullanımına sunuluyor. Proje ile çok sayıda kitabın gönüllü okuyucuların sesinde hayat bulması bekleniyor.
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