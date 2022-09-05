Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20220905/bakan-nebati-enflasyonun-daha-da-hiz-kestigine-birlikte-sahitlik-edecegiz-1060810911.html
Bakan Nebati: Enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz
Bakan Nebati: Enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Nebati, "Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T11:51+0300
2022-09-05T11:51+0300
ekonomi
nureddin nebati
enflasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/04/1054424783_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3bd96acda168d729acc9a0e8fb006452.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı Twitter'dan enflasyon verilerine ilişkin mesaj yayımladı.Bakan Nebati, dünyanın en büyük ekonomilerinin enflasyon ve resesyonla mücadele ettiği bir dönemden geçtiğini vurguladı. Nebati, "Bu ülkeler, son 40-50 yılın en yüksek enflasyon oranları karşısında ekonomilerinin durma noktasına geleceğinden endişe duyuyorlar" dedi.Türkiye'nin yatırımı ve üretimi durdurmadan enflasyonla mücadelesini sürdürdüğünü vurgulayan Bakan Nebati, "Politikalarımızı da yatırım ve üretimi teşvik etmekten yana kullanıyoruz. Böylece, makine ve teçhizat yatırımları, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,8 artmıştır" şeklinde konuştu.Enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yapan Bakan Nebati sözlerine şöyle devam etti:"Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan Ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz"
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/04/1054424783_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_88dbdecaf7fc10f2a1dd29fdc9cf415e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nureddin nebati, enflasyon
nureddin nebati, enflasyon

Bakan Nebati: Enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz

11:51 05.09.2022
© AAHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© AA
Abone olTelegram
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Nebati, "Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan Ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir" açıklamasını yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı Twitter'dan enflasyon verilerine ilişkin mesaj yayımladı.
Bakan Nebati, dünyanın en büyük ekonomilerinin enflasyon ve resesyonla mücadele ettiği bir dönemden geçtiğini vurguladı. Nebati, "Bu ülkeler, son 40-50 yılın en yüksek enflasyon oranları karşısında ekonomilerinin durma noktasına geleceğinden endişe duyuyorlar" dedi.
Türkiye'nin yatırımı ve üretimi durdurmadan enflasyonla mücadelesini sürdürdüğünü vurgulayan Bakan Nebati, "Politikalarımızı da yatırım ve üretimi teşvik etmekten yana kullanıyoruz. Böylece, makine ve teçhizat yatırımları, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,8 artmıştır" şeklinde konuştu.
Enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yapan Bakan Nebati sözlerine şöyle devam etti:
"Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan Ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz"
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала