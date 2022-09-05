https://sputniknews.com.tr/20220905/bakan-nebati-enflasyonun-daha-da-hiz-kestigine-birlikte-sahitlik-edecegiz-1060810911.html
Bakan Nebati: Enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz
Bakan Nebati: Enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Nebati, "Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T11:51+0300
2022-09-05T11:51+0300
2022-09-05T11:51+0300
ekonomi
nureddin nebati
enflasyon
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı Twitter'dan enflasyon verilerine ilişkin mesaj yayımladı.Bakan Nebati, dünyanın en büyük ekonomilerinin enflasyon ve resesyonla mücadele ettiği bir dönemden geçtiğini vurguladı. Nebati, "Bu ülkeler, son 40-50 yılın en yüksek enflasyon oranları karşısında ekonomilerinin durma noktasına geleceğinden endişe duyuyorlar" dedi.Türkiye'nin yatırımı ve üretimi durdurmadan enflasyonla mücadelesini sürdürdüğünü vurgulayan Bakan Nebati, "Politikalarımızı da yatırım ve üretimi teşvik etmekten yana kullanıyoruz. Böylece, makine ve teçhizat yatırımları, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,8 artmıştır" şeklinde konuştu.Enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yapan Bakan Nebati sözlerine şöyle devam etti:"Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan Ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz"
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nureddin nebati, enflasyon
nureddin nebati, enflasyon
Bakan Nebati: Enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Nebati, "Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan Ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir" açıklamasını yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı Twitter'dan enflasyon verilerine ilişkin mesaj yayımladı.
Bakan Nebati, dünyanın en büyük ekonomilerinin enflasyon ve resesyonla mücadele ettiği bir dönemden geçtiğini vurguladı. Nebati, "Bu ülkeler, son 40-50 yılın en yüksek enflasyon oranları karşısında ekonomilerinin durma noktasına geleceğinden endişe duyuyorlar" dedi.
Türkiye'nin yatırımı ve üretimi durdurmadan enflasyonla mücadelesini sürdürdüğünü vurgulayan Bakan Nebati, "Politikalarımızı da yatırım ve üretimi teşvik etmekten yana kullanıyoruz. Böylece, makine ve teçhizat yatırımları, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,8 artmıştır" şeklinde konuştu.
Enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yapan Bakan Nebati sözlerine şöyle devam etti:
"Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan Ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz"