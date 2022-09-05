https://sputniknews.com.tr/20220905/bakan-koca--uzman-saglik-personeli-arasinda-katsayi-farki-olmayacak-1060803308.html

Bakan Koca: Uzman sağlık personeli arasında katsayı farkı olmayacak

Bakan Koca: Uzman sağlık personeli arasında katsayı farkı olmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının taban ek ödeme katsayılarıyla ilgili düzenlenmeler ile uzman sağlık personeli arasında katsayı farkı... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T02:55+0300

2022-09-05T02:55+0300

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türkiye

fahrettin koca

sağlık personeli

açıklama

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Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarının taban ek ödeme katsayılarıyla ilgili bir açıklama yaptı.Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:112 Acil Hizmetlerde çalışan personelin taban ek ödemesinin yüksek tutulduğunu belirten Bakan Koca, "Hesaplamada kullanılan katsayı, hekimlerde yüzde 10, diğer sağlık personelinde yüzde 40 oranında artışla uygulamaya konuldu. Toplu sözleşmeden doğan haklar ile hekim dışı sağlık personeli için ayrıca yüzde 10 artış gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

türkiye

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fahrettin koca, sağlık personeli, açıklama