Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220905/arjantinde-bir-klinikte-legionella-bakterisinin-yol-actigi-zaturreden-6-kisi-oldu-1060836647.html
Arjantin'de bir klinikte legionella bakterisinin yol açtığı zatürreden 6 kişi öldü
Arjantin'de bir klinikte legionella bakterisinin yol açtığı zatürreden 6 kişi öldü
Arjantin'in Tucuman eyaletinde bir klinikte ortaya çıkan legionella bakterisinin sebep olduğu zatürreden 6 kişi hayatını kaybetti. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T22:11+0300
2022-09-05T22:14+0300
dünya
arjantin
klinik
bakteri
legionella
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1060836336_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_27e3e6c4edf9bd6f81f5a19ebf5bbe68.jpg
Tucuman Eyaleti Sağlık Bakanlığı, legionella bakterisinin sebep olduğu zatürreden 6 kişinin öldüğünü, toplam 13 kişinin de hastalığa yakalandığını açıkladı.Tucuman Eyaleti Sağlık Bakanı Luis Medina Ruiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "En az 8 yeni hasta daha tespit ettik. Bunlardan biri (klinikteki) hastalardandı, 2'si sağlık çalışanı ve 5'i de hasta bakıcı" dedi.Hayatını kaybeden son iki hastanın 64 ve 81 yaşlarında olduğunu, bu kişilerin farklı sağlık sorunlarının bulunduğunu aktaran Ruiz, hastalığa yakalananlardan ikisinin durumunun ağır ve solunum cihazına bağlandığını belirtti.Luz Medice isimli klinikte ortaya çıkan hastalık için Ruiz, tüm hastaların klinikle bağlantılı olduğunu, klinik dışında bir hastanın görülmediğini söyledi.Bakterinin sebep olduğu hastalık geçen hafta ortaya çıkmış, bir doktor ve hemşirenin ölümüne neden olmuştu. Hastalığın ilk başlarda ne olduğu belirlenemediği için endişeye yol açmıştı.Arjantin Sağlık Bakanlığı, akciğer hastalığına legionella bakterisinin neden olduğunu açıklamıştı. Bakanlık, hangi tür olduğu üzerine çalışmaların devam ettiğini ancak legionella pneumophila enfeksiyonuna (lejyoner hastalığı) sebep olan legionella bakterisinden şüphelenildiğini kaydetmişti.Bakanlık, bakterinin su veya merkezi havalandırma sistemleri vasıtasıyla solunum yoluyla bulaştığını, hastalığın insandan insana bulaşmadığını duyurmuştu.
arjantin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1060836336_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_9d08f2dff8edc7ea1f1dc7c34fea7ac2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
arjantin, klinik, bakteri, legionella
arjantin, klinik, bakteri, legionella

Arjantin'de bir klinikte legionella bakterisinin yol açtığı zatürreden 6 kişi öldü

22:11 05.09.2022 (güncellendi: 22:14 05.09.2022)
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Fotoğraf bankasına girbola aşısını geliştirdiği Gamaleya
bola aşısını geliştirdiği Gamaleya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Arjantin'in Tucuman eyaletinde bir klinikte ortaya çıkan legionella bakterisinin sebep olduğu zatürreden 6 kişi hayatını kaybetti.
Tucuman Eyaleti Sağlık Bakanlığı, legionella bakterisinin sebep olduğu zatürreden 6 kişinin öldüğünü, toplam 13 kişinin de hastalığa yakalandığını açıkladı.
Tucuman Eyaleti Sağlık Bakanı Luis Medina Ruiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "En az 8 yeni hasta daha tespit ettik. Bunlardan biri (klinikteki) hastalardandı, 2'si sağlık çalışanı ve 5'i de hasta bakıcı" dedi.
Hayatını kaybeden son iki hastanın 64 ve 81 yaşlarında olduğunu, bu kişilerin farklı sağlık sorunlarının bulunduğunu aktaran Ruiz, hastalığa yakalananlardan ikisinin durumunun ağır ve solunum cihazına bağlandığını belirtti.
Luz Medice isimli klinikte ortaya çıkan hastalık için Ruiz, tüm hastaların klinikle bağlantılı olduğunu, klinik dışında bir hastanın görülmediğini söyledi.
Bakterinin sebep olduğu hastalık geçen hafta ortaya çıkmış, bir doktor ve hemşirenin ölümüne neden olmuştu. Hastalığın ilk başlarda ne olduğu belirlenemediği için endişeye yol açmıştı.
Arjantin Sağlık Bakanlığı, akciğer hastalığına legionella bakterisinin neden olduğunu açıklamıştı. Bakanlık, hangi tür olduğu üzerine çalışmaların devam ettiğini ancak legionella pneumophila enfeksiyonuna (lejyoner hastalığı) sebep olan legionella bakterisinden şüphelenildiğini kaydetmişti.
Bakanlık, bakterinin su veya merkezi havalandırma sistemleri vasıtasıyla solunum yoluyla bulaştığını, hastalığın insandan insana bulaşmadığını duyurmuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала