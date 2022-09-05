Arjantin'de bir klinikte legionella bakterisinin yol açtığı zatürreden 6 kişi öldü
22:11 05.09.2022 (güncellendi: 22:14 05.09.2022)
© Sputnik / Рамиль Ситдиков/
Arjantin'in Tucuman eyaletinde bir klinikte ortaya çıkan legionella bakterisinin sebep olduğu zatürreden 6 kişi hayatını kaybetti.
Tucuman Eyaleti Sağlık Bakanlığı, legionella bakterisinin sebep olduğu zatürreden 6 kişinin öldüğünü, toplam 13 kişinin de hastalığa yakalandığını açıkladı.
Tucuman Eyaleti Sağlık Bakanı Luis Medina Ruiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "En az 8 yeni hasta daha tespit ettik. Bunlardan biri (klinikteki) hastalardandı, 2'si sağlık çalışanı ve 5'i de hasta bakıcı" dedi.
A cluster of pneumonia cases in Tucumán, Argentina, was caused by legionella, the bacteria that causes Legionnaires’ disease, the Pan American Health Organization said.https://t.co/vaAL1ZQOtf— CNN International (@cnni) September 4, 2022
Hayatını kaybeden son iki hastanın 64 ve 81 yaşlarında olduğunu, bu kişilerin farklı sağlık sorunlarının bulunduğunu aktaran Ruiz, hastalığa yakalananlardan ikisinin durumunun ağır ve solunum cihazına bağlandığını belirtti.
Luz Medice isimli klinikte ortaya çıkan hastalık için Ruiz, tüm hastaların klinikle bağlantılı olduğunu, klinik dışında bir hastanın görülmediğini söyledi.
Bakterinin sebep olduğu hastalık geçen hafta ortaya çıkmış, bir doktor ve hemşirenin ölümüne neden olmuştu. Hastalığın ilk başlarda ne olduğu belirlenemediği için endişeye yol açmıştı.
In Victoria, our reference lab gets LP1 urinary antigen results in hours, LP2-14 results ASAP and commences culture immediately from clinical samples. We’re well placed to identify ‘mystery clusters’, including with electron microscopy and metagenomics. https://t.co/XP0glx7Tql— Chief Health Officer, Victoria (@VictorianCHO) September 4, 2022
Arjantin Sağlık Bakanlığı, akciğer hastalığına legionella bakterisinin neden olduğunu açıklamıştı. Bakanlık, hangi tür olduğu üzerine çalışmaların devam ettiğini ancak legionella pneumophila enfeksiyonuna (lejyoner hastalığı) sebep olan legionella bakterisinden şüphelenildiğini kaydetmişti.
Bakanlık, bakterinin su veya merkezi havalandırma sistemleri vasıtasıyla solunum yoluyla bulaştığını, hastalığın insandan insana bulaşmadığını duyurmuştu.