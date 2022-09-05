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Ankaragücü - Beşiktaş maçında sahaya giren taraftar futbolculara saldırdı
Ankaragücü - Beşiktaş maçında sahaya giren taraftar futbolculara saldırdı
Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile Eryaman Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşmanın sonunda sahaya girerek futbolculara tekmelerle... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
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2022-09-05T00:32+0300
spor
ankaragücü
beşiktaş
taraftar
saldırı
tekme
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Ankaragücü-Beşiktaş maçının son düdüğün çalmasıyla sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolculara tekme attı. Hakemin de son düdüğünü çalmasının ardından kale arkasından sahaya atlayan taraftar, orta sahada hakemin yanında bulunan Beşiktaşlı futbolculara doğru bir saldırı gerçekleştirdi.Taraftarın attığı tekme siyah-beyazlı futbolcu Salih Uçan'a denk geldi. Taraftar, futbolcular ve güvenlik görevlileri tarafından sahadan çıkarıldı.
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ankaragücü, beşiktaş, taraftar, saldırı, tekme
ankaragücü, beşiktaş, taraftar, saldırı, tekme

Ankaragücü - Beşiktaş maçında sahaya giren taraftar futbolculara saldırdı

00:27 05.09.2022 (güncellendi: 00:32 05.09.2022)
© AAAnkaragücü - Beşiktaş maçında sahaya giren taraftar futbolculara saldırdı
Ankaragücü - Beşiktaş maçında sahaya giren taraftar futbolculara saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© AA
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Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile Eryaman Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşmanın sonunda sahaya girerek futbolculara tekmelerle saldıran bir taraftar, futbolcular ve güvenlik görevlileri tarafından sahadan çıkarıldı.
Ankaragücü-Beşiktaş maçının son düdüğün çalmasıyla sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolculara tekme attı.
Hakemin de son düdüğünü çalmasının ardından kale arkasından sahaya atlayan taraftar, orta sahada hakemin yanında bulunan Beşiktaşlı futbolculara doğru bir saldırı gerçekleştirdi.
Taraftarın attığı tekme siyah-beyazlı futbolcu Salih Uçan'a denk geldi.
Taraftar, futbolcular ve güvenlik görevlileri tarafından sahadan çıkarıldı.
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