https://sputniknews.com.tr/20220905/ankaragucu---besiktas-macinda-sahaya-giren-taraftar-futbolculara-saldirdi-1060801730.html

Ankaragücü - Beşiktaş maçında sahaya giren taraftar futbolculara saldırdı

Ankaragücü - Beşiktaş maçında sahaya giren taraftar futbolculara saldırdı

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile Eryaman Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşmanın sonunda sahaya girerek futbolculara tekmelerle... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

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spor

ankaragücü

beşiktaş

taraftar

saldırı

tekme

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Ankaragücü-Beşiktaş maçının son düdüğün çalmasıyla sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolculara tekme attı. Hakemin de son düdüğünü çalmasının ardından kale arkasından sahaya atlayan taraftar, orta sahada hakemin yanında bulunan Beşiktaşlı futbolculara doğru bir saldırı gerçekleştirdi.Taraftarın attığı tekme siyah-beyazlı futbolcu Salih Uçan'a denk geldi. Taraftar, futbolcular ve güvenlik görevlileri tarafından sahadan çıkarıldı.

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ankaragücü, beşiktaş, taraftar, saldırı, tekme