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Altaylı: Cumhurbaşkanı seçimini kazanacaklarından ve Meclis'te çoğunluğu kaybedeceklerinden eminler
Altaylı: Cumhurbaşkanı seçimini kazanacaklarından ve Meclis'te çoğunluğu kaybedeceklerinden eminler
Fatih Altaylı, "AK Parti ve Beştepe eşrafının, cumhurbaşkanı seçimini kazanacaklarına ve parlamentonun çoğunluğunu kaybedeceklerine kesin gözüyle baktığını"... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
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politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanlığı
seçim
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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, AK Parti'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin beklentilerine dair değerlendirmede bulundu. Altaylı "AK Parti ve Beştepe eşrafının, cumhurbaşkanı seçimini kazanacaklarına ve parlamentonun çoğunluğunu kaybedeceklerine kesin gözüyle baktığını" ifade etti.Altaylı, AK Parti içinde "HDP oldukça karşımız blok olamaz" diye konuşulduğu, bu nedenle parlamentonun çoğunun kaybedilmesinden ciddi rahatsızlık duyulmadığının altığını çizdi.Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20220831/ak-partili-sen-anket-sonuclarini-paylasti-erdogan-en-yakin-rakibine-25-kat-fark-atiyor---1060601534.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, seçim
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, seçim

Altaylı: Cumhurbaşkanı seçimini kazanacaklarından ve Meclis'te çoğunluğu kaybedeceklerinden eminler

12:14 05.09.2022 (güncellendi: 12:15 05.09.2022)
© FlickrFatih Altaylı
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© Flickr
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Fatih Altaylı, "AK Parti ve Beştepe eşrafının, cumhurbaşkanı seçimini kazanacaklarına ve parlamentonun çoğunluğunu kaybedeceklerine kesin gözüyle baktığını" dile getirdi.
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, AK Parti'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin beklentilerine dair değerlendirmede bulundu. Altaylı "AK Parti ve Beştepe eşrafının, cumhurbaşkanı seçimini kazanacaklarına ve parlamentonun çoğunluğunu kaybedeceklerine kesin gözüyle baktığını" ifade etti.
Altaylı, AK Parti içinde "HDP oldukça karşımız blok olamaz" diye konuşulduğu, bu nedenle parlamentonun çoğunun kaybedilmesinden ciddi rahatsızlık duyulmadığının altığını çizdi.
Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:
"AK Parti, özellikle de Beştepe eşrafı durumun iyiye gittiğinden emin. Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını neredeyse kesin gözüyle görüyorlar. Mansur Yavaş tedirginlikleri de azalmış durumda. Ekrem İmamoğlu’nun oyun dışında kaldığına inanıyorlar. Yaz başındaki karamsarlık dağılmış, 'Cumhurbaşkanlığı seçimini kesin kazanırız' havası Beştepe’ye hâkim olmuş yeniden. Saray’dan taşınma düşüncesi, özellikle danışmanlar arasındaki panik havası bitmiş. Cumhurbaşkanlığı’ndan eminler. Ama bir şeyden daha eminler. Parlamento çoğunluğunu kaybedeceklerinden. 'Meclis'te Cumhur İttifakı çoğunluğu kaybeder.' Birinciyi ne kadar kesin görüyorlarsa bunu da o kadar kesin görüyorlar. Ancak ilginç biçimde bundan ciddi bir rahatsızlıkları yok. Bunun da nedeni şu. 'Çoğunluğu kaybedeceğiz ama karşımızda parçalı bir yapı olacak. Ortak hareket etmeleri imkansız. HDP oldukça karşımız blok olamaz' diye düşünüyorlar. 'Kaçınılmaz olarak ekonomik kriz de sürecek ve ağırlaşacak. Bunu da parlamento çoğunluğunun cumhurbaşkanını desteklememesine bağlar, başkanlık sisteminin de önemini göstermiş oluruz' diye umuyorlar. Öyle midir, değil midir bilmem. Ama iktidarın inancı bu yönde. Buğday ambarında gezen çok sesli koronun haberi olsun…"
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