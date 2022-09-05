https://sputniknews.com.tr/20220905/almanyadan-enerji-krizine-karsi-nukleer-santral-adimi-1060835387.html

Almanya’dan enerji krizine karşı nükleer santral adımı

Almanya’dan enerji krizine karşı nükleer santral adımı

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, kışın olası enerji sıkıntısına karşı, ülkede kalan 3 nükleer santralden 2'sinin Nisan 2023’ün ortasına... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T21:31+0300

2022-09-05T21:31+0300

2022-09-05T21:31+0300

avrupa'da enerji krizi

almanya

doğalgaz

nükleer

nükleer santral

ukrayna krizi

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Habeck, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, ülkede elektrik sistemi için yaptırılan stres testinin kış için bir krizin pek olası olmadığını gösterdiğini belirtti.Bakan Robert Habeck, bu kış elektrik üretimindeki bir açığı kapatmaları gerekmesi durumunda ülkede kalan 3 nükleer santralden 2’sinin (Bavyera’daki Isar 2 ve Baden-Württemberg’deki Neckarwestheim 2) Nisan 2023'ün ortasına kadar acil durum rezervi olarak beklemede tutulacağını bildirdi.Habeck, “Bu şekilde ( nükleer santrallerin beklemede tutulması), en kötüsü olursa harekete geçebiliriz” dedi.Aralık ayinda kapatılacakAlman hükümetinin nükleer enerjiden çıkış politikasına bağlı kaldığını anlatan Habeck, Aşağı Saksonya'daki Emsland nükleer santralinin aralık ayında planlandığı gibi kapatılacağını vurguladı.Habeck, Fransa’daki bakım için kapatılan nükleer santraller, Alpler ve Norveç’te hidroelektrik üretimini engelleyen kuraklık ve Ren nehrinde düşük su seviyesinden dolayı kömürde nakliye sorunları nedeniyle Avrupa’da bu kış elektrik şebekesinde sıkıntı olabileceğine işaret ederek, “Bütün bu riskler nedeniyle, komşu ülkelerde şebeke kesintileri olursa, kısa vadede elektrik şebekesini istikrara kavuşturacak yeterli santralin bulunduğuna tam emin olamayız” diye konuştu.Öte yandan, Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya bulunuyor.Alman hükümeti de bu kış sanayi çarklarının dönmesini, ışıkların açık kalmasını ve evlerin sıcak kalmasını sağlamak için çabalıyor.Bunun için Alman hükümeti, enerji krizinde yüksek doğalgaz ve elektrik faturalarını hafifletmek için fatura desteği ve tasarruf gibi çeşitli tedbirlerin yanı sıra Almanları mümkün olduğunca fazla enerji tasarrufu yapmaya çağırdı.Hükümet, enerji krizini daha da hafifletmek için temel enerji ve çevre politikalarının birçoğunu gevşetmeyi planlanıyor.Almanya, 2011 yılında Japonya’da yaşanan Fukuşima nükleer faciası sonrası nükleer enerjiyi terk etme kararı almıştı.Söz konusu facia sonrası Alman hükümetinin çıkardığı nükleer enerjiden çıkış yasası uyarınca söz konusu üç nükleer enerji santralinin de 2022 sonuna kadar kapatılması planlanıyordu.

https://sputniknews.com.tr/20220905/belcikali-ekonomistin-iddiasi-gundem-oldu-halkin-yuzde-40i-yoksulluk-sinirinin-altina-dusecek-1060833163.html

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almanya, doğalgaz, nükleer, nükleer santral, ukrayna krizi