https://sputniknews.com.tr/20220905/ak-parti-kurucusu-fatma-bostan-unsal-ekonomik-kriz-var-cunku-basin-ozgur-degil-ifade-ozgurlugu-yok-1060835098.html

AK Parti kurucusu Fatma Bostan Ünsal: Ekonomik kriz var çünkü basın özgür değil, ifade özgürlüğü yok

AK Parti kurucusu Fatma Bostan Ünsal: Ekonomik kriz var çünkü basın özgür değil, ifade özgürlüğü yok

AK Parti'nin kurucu isimlerinden Fatma Bostan Ünsal, "Eğer daha özgürlükçü olmuş olsaydı problemlerimiz bu kadar büyümezdi, daha rahat bir şekilde çözerdik... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T21:30+0300

2022-09-05T21:30+0300

2022-09-05T21:31+0300

akşam postasi

fatma bostan ünsal

radyo

ak parti

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AK Parti’nin 64 kurucu üyesi arasında yer alan, ancak daha sonra partiden ihraç edilen Fatma Bostan Ünsal, partinin geldiği son noktayı Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.Ünsal, “Fransız ihtilalinin sözleşmeden önceki metninde, ‘insanlığın başına gelen en büyük felaket insan haklarının tanınmadığı bir yönetimdir’ der. Türkiye’de bu ancak ekonomik kriz hissedildiği zaman anlaşılıyor. Ekonomik kriz haklarınız tanınmadığı için, siyasetçilere ulaşamadığınız ve onları değiştireme imkanı da tanınmadığı için çıkıyor” dedi.Fatma Bostan Ünsal’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:'Ekonomik kriz var çünkü haklarınız tanınmıyor''Şeffaflıktan uzaklaşınca alarm zilleri çalmalı'İnsanlar bütün KHK’lılar Ömer Halisdemir’i öldüren olarak görüyor. Biz çoğu da yargılanmıyor, suç yok. Hiç kimse için suç söylenmiyor. Bazıları için dava bile açılmamış. Barış Akademisyenlerine, Anayasa Mahkemesi beraat verdi bütün sonuçlarıyla bizim mağdur olduğumuz ilan edildi. Ak Parti kurulduğu zaman yasaklardan, yolsuzluklardan ve yoksulluktan şikayetçi. O dönem ekonomik kriz vardı ve şaşırtıcı değildi. Türkiye, üç dört yıl Susurluk kazasını örtmek isteyen bir ekibin elinde kaldı. Türkiye karanlıktan geçti ve akabinde ekonomik kriz patladı sonrasında da erken seçim gerçekleşti. Bunun arkasında siyasetin suiistimal edilmesi var bunu görmemiz gerekiyor. Sonuç ekonomik kiriz oluyor ve insanlar o zaman cezalandırıyorlar ama aslında siyaset şeffaflıktan uzaklaştığı an alarm zillerinin çalması gerekiyor. Keşke böyle olmadan önlem alınabileydi. Sıradan insanlar şu an çok mağdurlar. Ekonomik nedenlerle intiharların gerçekleştiğini görüyoruz. En eğitimli dediğimiz tıp bölümü mezunlarını ve başarılı öğrencileri maalesef yurtdışına kaçırıyoruz. Onların uzmanlıklarından mahrum kalıyoruz.'Muhafazakar seçmenin güven problemi var'Altılı masayı çok önemli buluyorum. Türkiye’de yüzde 65 sağ muhafazakar seçmen, yüzde 35 sol laik seçmen var. Cumhurbaşkanı yüzde 65’i aldığım zaman iktidar benim olacak diyor. Bu yüzden de zaten bunun üzerinden gidiyor. Yüzde 65 hala sağ muhafazakar olsa da siyasi tercihleri aynı değil. 2017 referandumundan itibaren gördük. Referandum da zaten şaibeliydi. Cumhur ittifakı sürekli güç kaybediyor. 2011 seçimlerinde Ak Parti yüzde 49.5’luk oy almıştı şu ana yüzde 30’un altında. Sistem problem ürettiği için insanlar şikayetçi ve iktidarın seçmeni de iktidar partisinden uzaklaşıyor.”

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2022

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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fatma bostan ünsal, radyo, ak parti