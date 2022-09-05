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Afganistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem
Afganistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem
Afganistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili yaralanma veya can kaybına dair henüz bir açıklama yapılmadı. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T02:25+0300
2022-09-05T02:25+0300
2022-09-05T02:25+0300
deprem
dünya
afganistan
jeoloji
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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, yerel saatle 02.27'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.Depremin merkez üssünün ülkenin doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Nangerhar vilayetinin merkez ilçesi Celalabad'ın 38 kilometre kuzey doğusu olduğu ifade edildi.Deprem, başkent Kabil başta olmak üzere çevre vilayetler ile Pakistan'ın sınır bölgelerinde de hissedildi.22 Haziran'da Afganistan'ın doğu vilayetlerini vuran 5,9 büyüklüğündeki depremde 1200'den fazla insan hayatını kaybetmişti.Ülkede özellikle kırsal bölgelerdeki altyapı yetersizliği ve evlerin kilden yapılması nedeniyle depremlerde can kaybı artıyor
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deprem, afganistan, jeoloji
deprem, afganistan, jeoloji
Afganistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem
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Afganistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili yaralanma veya can kaybına dair henüz bir açıklama yapılmadı.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, yerel saatle 02.27'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
Depremin merkez üssünün ülkenin doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Nangerhar vilayetinin merkez ilçesi Celalabad'ın 38 kilometre kuzey doğusu olduğu ifade edildi.
Deprem, başkent Kabil başta olmak üzere çevre vilayetler ile Pakistan'ın sınır bölgelerinde de hissedildi.
22 Haziran'da Afganistan'ın doğu vilayetlerini vuran 5,9 büyüklüğündeki depremde 1200'den fazla insan hayatını kaybetmişti.
Ülkede özellikle kırsal bölgelerdeki altyapı yetersizliği ve evlerin kilden yapılması nedeniyle depremlerde can kaybı artıyor