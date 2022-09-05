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https://sputniknews.com.tr/20220905/afaddan-sel-felaketinin-yasandigi-pakistan-icin-yardim-kampanyasi-1060830705.html
AFAD'dan sel felaketinin yaşandığı Pakistan için yardım kampanyası
AFAD'dan sel felaketinin yaşandığı Pakistan için yardım kampanyası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a yapılan yardımlara katkıda bulunmak isteyenler için kampanya başlatıldı. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T19:06+0300
2022-09-05T19:06+0300
dünya
pakistan
sel
sel felaketi
yardım
insani yardım
afad
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AFAD'dan yapılan açıklamada, tarihinin en büyük doğal afetlerinden birini yaşayan Pakistan'ın yaklaşık üçte birinin sularla kaplandığı belirtildi.On milyonlarca insanın etkilendiği, 1.1 milyon evin hasar gördüğü sel felaketinde binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği ifade edilerek, bu zor günlerde Pakistan'a destek olabilmek için AFAD tarafından yardım kampanyası başlatıldığı bildirildi.Türkiye'nin Pakistan'a insani yardım göndermeye devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:"AFAD Başkanlığı koordinasyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Demiryollarının trenleriyle gerçekleştirilen 'İyilik Treni Seferleri' ve Milli Savunma Bakanlığının nakliye uçakları ile kurulan 'Hava Köprüsü' ile dost ve kardeş Pakistan'a yardım malzemesi sevk edilmeye devam ediliyor. Yapılan yardımlara nakdi olarak katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımız, 'PAKİSTAN' yazıp '1866'ya SMS göndererek kampanyaya 10 TL katkıda bulunabileceği gibi, kampanya için açılmış olan banka hesapları üzerinden istediği miktarda bağış da yapabilir."Banka hesapları üzerinden bağışta bulunmak isteyenler, detaylı bilgi ve hesap numaralarına 'https://www.afad.gov.tr/pakistanyardimkampanyasi' sitesinden ulaşabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220831/pakistan-imfden-116-milyar-dolar-kredi-aldi-1060645179.html
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pakistan, sel, sel felaketi, yardım, insani yardım, afad
pakistan, sel, sel felaketi, yardım, insani yardım, afad

AFAD'dan sel felaketinin yaşandığı Pakistan için yardım kampanyası

19:06 05.09.2022
© AAAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a yapılan yardımlara katkıda bulunmak isteyenler için kampanya başlatıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a yapılan yardımlara katkıda bulunmak isteyenler için kampanya başlatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a yapılan yardımlara katkıda bulunmak isteyenler için kampanya başlatıldı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, tarihinin en büyük doğal afetlerinden birini yaşayan Pakistan'ın yaklaşık üçte birinin sularla kaplandığı belirtildi.
On milyonlarca insanın etkilendiği, 1.1 milyon evin hasar gördüğü sel felaketinde binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği ifade edilerek, bu zor günlerde Pakistan'a destek olabilmek için AFAD tarafından yardım kampanyası başlatıldığı bildirildi.
Türkiye'nin Pakistan'a insani yardım göndermeye devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
"AFAD Başkanlığı koordinasyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Demiryollarının trenleriyle gerçekleştirilen 'İyilik Treni Seferleri' ve Milli Savunma Bakanlığının nakliye uçakları ile kurulan 'Hava Köprüsü' ile dost ve kardeş Pakistan'a yardım malzemesi sevk edilmeye devam ediliyor. Yapılan yardımlara nakdi olarak katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımız, 'PAKİSTAN' yazıp '1866'ya SMS göndererek kampanyaya 10 TL katkıda bulunabileceği gibi, kampanya için açılmış olan banka hesapları üzerinden istediği miktarda bağış da yapabilir."
Banka hesapları üzerinden bağışta bulunmak isteyenler, detaylı bilgi ve hesap numaralarına 'https://www.afad.gov.tr/pakistanyardimkampanyasi' sitesinden ulaşabiliyor.
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