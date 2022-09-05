https://sputniknews.com.tr/20220905/abdnin-iki-ayri-eyaletinde-silahli-saldirilar-4-kisi-hayatini-kaybetti-1060802416.html
ABD'nin iki ayrı eyaletinde silahlı saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin iki ayrı eyaletinde silahlı saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin Virginia ve Florida eyaletlerinde silahlı saldırı meydana geldi. Yaşanan iki ayrı silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T01:02+0300
2022-09-05T01:02+0300
2022-09-05T01:02+0300
dünya
abd
virginia
florida
silahlı saldırı
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ABD, bir kez daha silahlı saldırı felaketiyle sarsıldı. Virginia'da bulunan Norfolk Eyalet Üniversitesi, sosyal medya hesabından, bir evde yaşanan silahlı saldırıda Hemşirelik bölümünde okuyan 19 yaşındaki bir kız öğrencinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Daha sonra Norfolk polisi, söz konusu saldırıda ölenlerin sayısının 2'ye çıktığını, içlerinde üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 5 kişinin yaralandığını, saldırının sebebiyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.Öte yandan, Flroida'nın Platka bölgesinde dün bir eğlence merkezinde yaşanan silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.Platka polisi, silahlı saldırıda vurulan 4 kişiden ikisinin hayatını kaybettiğini belirtirken beşinci kişinin ise sert bir cisimle darp edildiğini ifade etti.Mağdurların ismi açıklanmazken, yaralıların helikopterle en yakın bölgedeki travma merkezine kaldırıldığı ve ikisinin durumunun kritik olduğu kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20220831/abd-baskani-biden-saldiri-silahlarini-yasaklamaya-kararliyim-1060600670.html
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abd, virginia, florida, silahlı saldırı
abd, virginia, florida, silahlı saldırı
ABD'nin iki ayrı eyaletinde silahlı saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti
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ABD'nin Virginia ve Florida eyaletlerinde silahlı saldırı meydana geldi. Yaşanan iki ayrı silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
ABD, bir kez daha silahlı saldırı felaketiyle sarsıldı. Virginia'da bulunan Norfolk Eyalet Üniversitesi, sosyal medya hesabından, bir evde yaşanan silahlı saldırıda Hemşirelik bölümünde okuyan 19 yaşındaki bir kız öğrencinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Daha sonra Norfolk polisi, söz konusu saldırıda ölenlerin sayısının 2'ye çıktığını, içlerinde üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 5 kişinin yaralandığını, saldırının sebebiyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
Öte yandan, Flroida'nın Platka bölgesinde dün bir eğlence merkezinde yaşanan silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Platka polisi, silahlı saldırıda vurulan 4 kişiden ikisinin hayatını kaybettiğini belirtirken beşinci kişinin ise sert bir cisimle darp edildiğini ifade etti.
Mağdurların ismi açıklanmazken, yaralıların helikopterle en yakın bölgedeki travma merkezine kaldırıldığı ve ikisinin durumunun kritik olduğu kaydedildi.