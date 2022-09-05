14 dil bilen, 22 kitap yazan Süryani rahibe, Midyat'a dönerek tarıma başladı

© DHA İzbırak’ta büyüdüğünü ifade eden Doğan, "Avrupa'ya çıktım ama ben burada büyüdüm. Ektim, topladım, sumak topladım, kuru üzüm yaptım. Benim için garip değildir. Onun için çok hoşuma gidiyor. Burası Avrupa'dan daha sıcaktır ama buraya geldik tekrar. Allah'a çok şükür yani burada hürriyet var. Daha önceki gibi değildir. Ben 15 yaşındaydım o zaman, burada çalıştım ama şimdi Avrupa'da doğanlar buraya gelirse bu iş onlara zor gelir, garip gelir. Ama benim için zor değildir. Çok keyfim geliyor. Hoşuma gidiyor. Allah kısmet ederse gelecek zamanda buraları da ekeceğiz. Yukarıları temizledik, buraları da temizleyeceğiz" diye konuştu.