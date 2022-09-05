https://sputniknews.com.tr/20220905/-msb-3-gemi-daha-ukraynadan-hareket-etti-1060805686.html
MSB: 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
MSB: 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında, 3 geminin daha Ukrayna'dan yola çıktığını açıkladı. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T08:19+0300
2022-09-05T08:19+0300
2022-09-05T08:19+0300
dünya
tahıl
tahıl sevkiyatı
ukrayna
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1060787078_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_8d5dd573d7c43be39db6c28d94be032b.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamada, :"Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna limanlarında hazırlıklarını tamamlayan 3 gemi daha bugün sabah itibarıyla limandan hareket etti." denildi.
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1060787078_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_50cb12668931c247c84d846d6ac99aa5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tahıl, tahıl sevkiyatı, ukrayna, rusya
tahıl, tahıl sevkiyatı, ukrayna, rusya
MSB: 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında, 3 geminin daha Ukrayna'dan yola çıktığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, :"Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna limanlarında hazırlıklarını tamamlayan 3 gemi daha bugün sabah itibarıyla limandan hareket etti." denildi.