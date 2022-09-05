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MSB: 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
MSB: 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında, 3 geminin daha Ukrayna'dan yola çıktığını açıkladı. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T08:19+0300
2022-09-05T08:19+0300
dünya
tahıl
tahıl sevkiyatı
ukrayna
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, :"Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna limanlarında hazırlıklarını tamamlayan 3 gemi daha bugün sabah itibarıyla limandan hareket etti." denildi.
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tahıl, tahıl sevkiyatı, ukrayna, rusya
tahıl, tahıl sevkiyatı, ukrayna, rusya

MSB: 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

08:19 05.09.2022
© AAtahıl gemisi
tahıl gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında, 3 geminin daha Ukrayna'dan yola çıktığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, :"Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna limanlarında hazırlıklarını tamamlayan 3 gemi daha bugün sabah itibarıyla limandan hareket etti." denildi.
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