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https://sputniknews.com.tr/20220904/yks-ek-yerlestirme-takvimi-belli-oldu-1060797053.html
YKS Ek Yerleştirme takvimi belli oldu
YKS Ek Yerleştirme takvimi belli oldu
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) Ek Yerleştirme takvimi belli oldu. 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T20:11+0300
2022-09-04T20:11+0300
türkiye
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
ösym
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Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 2022-YKS sonuçlarına göre 2022-2023 akademik yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül arasında yapılacak.Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr​" internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.Ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Ek yerleştirme için ücret ödemeleri ise 14 Eylül'de yapılacak.Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar, 25-28 Eylül'de elektronik kayıt yaptırabilecek.Ek yerleştirmelerin üniversitedeki kayıtları ise 26-30 Eylül'de gerçekleştirilebilecek.Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamayacak.
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ösym
yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ösym

YKS Ek Yerleştirme takvimi belli oldu

20:11 04.09.2022
© DHAÖSYM
ÖSYM - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
© DHA
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2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) Ek Yerleştirme takvimi belli oldu.
Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 2022-YKS sonuçlarına göre 2022-2023 akademik yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül arasında yapılacak.
Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr​" internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.
Ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Ek yerleştirme için ücret ödemeleri ise 14 Eylül'de yapılacak.
Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar, 25-28 Eylül'de elektronik kayıt yaptırabilecek.
Ek yerleştirmelerin üniversitedeki kayıtları ise 26-30 Eylül'de gerçekleştirilebilecek.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamayacak.
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