https://sputniknews.com.tr/20220904/yks-ek-yerlestirme-takvimi-belli-oldu-1060797053.html

YKS Ek Yerleştirme takvimi belli oldu

YKS Ek Yerleştirme takvimi belli oldu

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) Ek Yerleştirme takvimi belli oldu. 04.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-04T20:11+0300

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türkiye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

ösym

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Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 2022-YKS sonuçlarına göre 2022-2023 akademik yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül arasında yapılacak.Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr​" internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.Ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Ek yerleştirme için ücret ödemeleri ise 14 Eylül'de yapılacak.Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar, 25-28 Eylül'de elektronik kayıt yaptırabilecek.Ek yerleştirmelerin üniversitedeki kayıtları ise 26-30 Eylül'de gerçekleştirilebilecek.Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamayacak.

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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ösym