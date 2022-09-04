https://sputniknews.com.tr/20220904/yigit-bulut-gazi-kesilen-ab-vatandaslari-bu-kisi-turkiyede-gecirecek-malinizi-ucuza-kaptirmayin-1060777663.html
Yiğit Bulut: Gazı kesilen AB vatandaşları bu kışı Türkiye’de geçirecek, malınızı ucuza kaptırmayın
Yiğit Bulut: Gazı kesilen AB vatandaşları bu kışı Türkiye’de geçirecek, malınızı ucuza kaptırmayın
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Rusya'nın doğalgaz akışını tamamen kestiğini duyurduğu Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan vatandaşlar hakkında "İlahi... 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T01:40+0300
2022-09-04T01:40+0300
2022-09-04T01:40+0300
türkiye
yiğit bulut
ab
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1044177638_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_f31f55fcf503f2580585f4a9f0dfce2a.jpg
Rus petrol şirketi Gazprom, 3 gün boyunca kapalı olacağı duyurulan Kuzey Akım 1 boru hattında tespit edilen yağ sızıntısı nedeniyle Avrupa'ya gaz akışının süresiz olarak durdurulduğunu açıkladı.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bulut, yaşanan gelişmeye ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Avrupa Birliği vatandaşlarından en az 1 milyonu bu kışı Türkiye’de geçirmek için harekete geçtiğini iddia etti.Yiğit Bulut paylaşımda, "İlahi Adalet! Gazı kesilen AB vatandaşlarından en az 1 milyonu bu kışı Türkiye’de geçirmek için harekete geçti. İstanbul, İzmir,Antalya ve birçok ilde oteller kışı dolu geçireceği gibi ev alım ve kiralama için harekete geçtiler! Malınızı ucuza kaptırmayın Muhtaçlar! İlahi adalet!" diye yazdı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1044177638_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_4a1ba99addec6a4313c89aa30d62d6b4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yiğit bulut, ab
Yiğit Bulut: Gazı kesilen AB vatandaşları bu kışı Türkiye’de geçirecek, malınızı ucuza kaptırmayın
Abone ol
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Rusya'nın doğalgaz akışını tamamen kestiğini duyurduğu Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan vatandaşlar hakkında "İlahi Adalet! Gazı kesilen AB vatandaşlarından en az 1 milyonu bu kışı Türkiye’de geçirmek için harekete geçti. Malınızı ucuza kaptırmayın Muhtaçlar!" ifadesini kullandı.
Rus petrol şirketi Gazprom, 3 gün boyunca kapalı olacağı duyurulan Kuzey Akım 1 boru hattında tespit edilen yağ sızıntısı nedeniyle Avrupa'ya gaz akışının süresiz olarak durdurulduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bulut, yaşanan gelişmeye ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Avrupa Birliği vatandaşlarından en az 1 milyonu bu kışı Türkiye’de geçirmek için harekete geçtiğini iddia etti.
Yiğit Bulut paylaşımda, "İlahi Adalet! Gazı kesilen AB vatandaşlarından en az 1 milyonu bu kışı Türkiye’de geçirmek için harekete geçti. İstanbul, İzmir,Antalya ve birçok ilde oteller kışı dolu geçireceği gibi ev alım ve kiralama için harekete geçtiler! Malınızı ucuza kaptırmayın Muhtaçlar! İlahi adalet!" diye yazdı.