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Yiğit Bulut: Gazı kesilen AB vatandaşları bu kışı Türkiye’de geçirecek, malınızı ucuza kaptırmayın
Yiğit Bulut: Gazı kesilen AB vatandaşları bu kışı Türkiye’de geçirecek, malınızı ucuza kaptırmayın
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Rusya'nın doğalgaz akışını tamamen kestiğini duyurduğu Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan vatandaşlar hakkında "İlahi... 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T01:40+0300
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türkiye
yiğit bulut
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Rus petrol şirketi Gazprom, 3 gün boyunca kapalı olacağı duyurulan Kuzey Akım 1 boru hattında tespit edilen yağ sızıntısı nedeniyle Avrupa'ya gaz akışının süresiz olarak durdurulduğunu açıkladı.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bulut, yaşanan gelişmeye ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Avrupa Birliği vatandaşlarından en az 1 milyonu bu kışı Türkiye’de geçirmek için harekete geçtiğini iddia etti.Yiğit Bulut paylaşımda, "İlahi Adalet! Gazı kesilen AB vatandaşlarından en az 1 milyonu bu kışı Türkiye’de geçirmek için harekete geçti. İstanbul, İzmir,Antalya ve birçok ilde oteller kışı dolu geçireceği gibi ev alım ve kiralama için harekete geçtiler! Malınızı ucuza kaptırmayın Muhtaçlar! İlahi adalet!" diye yazdı.
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yiğit bulut, ab
yiğit bulut, ab

Yiğit Bulut: Gazı kesilen AB vatandaşları bu kışı Türkiye’de geçirecek, malınızı ucuza kaptırmayın

01:40 04.09.2022
© FlickrYiğit Bulut
Yiğit Bulut - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
© Flickr
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Rusya'nın doğalgaz akışını tamamen kestiğini duyurduğu Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan vatandaşlar hakkında "İlahi Adalet! Gazı kesilen AB vatandaşlarından en az 1 milyonu bu kışı Türkiye’de geçirmek için harekete geçti. Malınızı ucuza kaptırmayın Muhtaçlar!" ifadesini kullandı.
Rus petrol şirketi Gazprom, 3 gün boyunca kapalı olacağı duyurulan Kuzey Akım 1 boru hattında tespit edilen yağ sızıntısı nedeniyle Avrupa'ya gaz akışının süresiz olarak durdurulduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bulut, yaşanan gelişmeye ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Avrupa Birliği vatandaşlarından en az 1 milyonu bu kışı Türkiye’de geçirmek için harekete geçtiğini iddia etti.
Yiğit Bulut paylaşımda, "İlahi Adalet! Gazı kesilen AB vatandaşlarından en az 1 milyonu bu kışı Türkiye’de geçirmek için harekete geçti. İstanbul, İzmir,Antalya ve birçok ilde oteller kışı dolu geçireceği gibi ev alım ve kiralama için harekete geçtiler! Malınızı ucuza kaptırmayın Muhtaçlar! İlahi adalet!" diye yazdı.

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