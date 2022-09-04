https://sputniknews.com.tr/20220904/yeni-gorev-yerine-giderken-yasamini-yitiren-ogretmenin-adi-atandigi-okula-verilecek-1060781032.html
Yeni görev yerine giderken yaşamını yitiren öğretmenin adı atandığı okula verilecek
Yeni görev yerine giderken yaşamını yitiren öğretmenin adı atandığı okula verilecek
Milli Eğitim Bakanı Özer, ataması yeni yapılan ve Erzurum'da görev yapacağı okuluna giderken trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmen Özge Kılıç'ın isminin... 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T09:47+0300
2022-09-04T09:47+0300
2022-09-04T09:50+0300
öğretmen
türkiye
isim
okul
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evlatlarımız ve ülkemizin yarınları için bir ömür adamak üzere çıktığı yolda elim bir kaza nedeniyle yitirdiğimiz Özge Kılıç Öğretmenimizin ismini, atandığı okula vererek vefa ile yaşatacağız. Değerli öğretmenizin mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.Öte yandan Bakan Özer, Erzurum'un Karayazı ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmen Kılıç (26) için yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:Ne olmuştu?Hüseyin Kılıç idaresindeki otomobil, Karayazı-Hınıs kara yolunun Karayazı mevkisinde şarampole devrilmiş, kazada sürücü ile otomobildeki Gamze Yavuz yaralanmış, Özge Kılıç (26) hayatını kaybetmişti.Ambulanslarla Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazada ölen Özge Kılıç’ın öğretmen olduğu, tayini çıktığı için yakınlarıyla Karayazı’dan yeni görev yeri Hınıs’a gittiği öğrenildi.
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öğretmen, isim, okul
Yeni görev yerine giderken yaşamını yitiren öğretmenin adı atandığı okula verilecek
09:47 04.09.2022 (güncellendi: 09:50 04.09.2022) Abone ol
Milli Eğitim Bakanı Özer, ataması yeni yapılan ve Erzurum'da görev yapacağı okuluna giderken trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmen Özge Kılıç'ın isminin atandığı okula verileceğini bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evlatlarımız ve ülkemizin yarınları için bir ömür adamak üzere çıktığı yolda elim bir kaza nedeniyle yitirdiğimiz Özge Kılıç Öğretmenimizin ismini, atandığı okula vererek vefa ile yaşatacağız. Değerli öğretmenizin mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Bakan Özer, Erzurum'un Karayazı ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmen Kılıç (26) için yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ataması yeni yapılan eğitim neferimiz Özge Kılıç öğretmenimiz, Erzurum'da görev yapacağı okuluna giderken elim bir trafik kazasında vefat etti. Değerli öğretmenimiz Özge Kılıç'a Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum."
Ne olmuştu?
Hüseyin Kılıç idaresindeki otomobil, Karayazı-Hınıs kara yolunun Karayazı mevkisinde şarampole devrilmiş, kazada sürücü ile otomobildeki Gamze Yavuz yaralanmış, Özge Kılıç (26) hayatını kaybetmişti.
Ambulanslarla Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazada ölen Özge Kılıç’ın öğretmen olduğu, tayini çıktığı için yakınlarıyla Karayazı’dan yeni görev yeri Hınıs’a gittiği öğrenildi.