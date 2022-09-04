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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220904/ukrayna-askerlik-hizmetinden-sorumlu-kadinlarin-ulkeden-cikmalarini-1-ekimden-itibaren-yasakliyor-1060800695.html
Ukrayna, askerlik hizmetinden sorumlu kadınların ülkeden çıkmalarını 1 Ekim'den itibaren yasaklıyor
Ukrayna, askerlik hizmetinden sorumlu kadınların ülkeden çıkmalarını 1 Ekim'den itibaren yasaklıyor
Ukrayna’da askerlik hizmetinden sorumlu kadınların 1 Ekim'den itibaren ülkeden çıkmalarının yasaklanacağı bildirildi. 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T23:40+0300
2022-09-04T23:40+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
askerlik
zorunlu askerlik
kadın
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Ukrayna’da yayınlanan ‘Toplumsal. Haberler’ sitesinin Savunma Bakanlığı’nın avukatı Vladimir Smilka’ya dayandırdığı habere göre Ukrayna’da askerlik hizmetinden sorumlu kadınların 1 Ekim'den itibaren ülkeden çıkmaları yasaklanacak.“1 Ekim'den itibaren belirli mesleklere sahip kadınların askerlik için kayıt yaptırmaları gerekiyor. Listede 14 uzmanlık dalı mevcut” denilen haberde, askerlik hizmetinden sorumlu kadınların erkeklerle aynı kısıtlamalara tabi olduklarına, sıkıyönetim gibi durumlarda yurt dışına çıkamadıklarına dikkat çekildi.Smilka, konuya ilişkin açıklamasında, “Bu her şeyden önce cinsiyet eşitliği ile belirleniyor. NATO standartlarına yaklaştığımız için sadece silahlanmada değil, askeri kayıt açısından da onlara doğru ilerliyoruz. Bu kayıt hem kadınlar hem de erkekler için aynıdır” ifadelerini kullandı.Daha önce Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından onaylanan listede mevcut meslek ve uzmanlık branşına sahip Ukrayna kadın vatandaşlarının 1 Ekim'den itibaren askeri sicil ve kayıt ofislerine kayıt yaptırmaları gerektiği duyurulmuştu.Meslek ve uzmanlık dallarının arasında kimya, biyoloji, telekomünikasyon ve radyo mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilgisayar ilimleri, dünya bilimleri, coğrafya, fizik ve astronomi, gıda teknolojileri, ordu lojistiği, silah ve askeri teçhizat, halk sağlığı, endüstriyel eczacılık, diş hekimliği, tıp, vergilendirme, yayıncılık, psikoloji bulunuyor.
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ukrayna, ukrayna krizi, askerlik, zorunlu askerlik, kadın
ukrayna, ukrayna krizi, askerlik, zorunlu askerlik, kadın

Ukrayna, askerlik hizmetinden sorumlu kadınların ülkeden çıkmalarını 1 Ekim'den itibaren yasaklıyor

23:40 04.09.2022
© REUTERS / ANTONIO BRONICUkrayna askeri
Ukrayna askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
© REUTERS / ANTONIO BRONIC
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Ukrayna’da askerlik hizmetinden sorumlu kadınların 1 Ekim'den itibaren ülkeden çıkmalarının yasaklanacağı bildirildi.
Ukrayna’da yayınlanan ‘Toplumsal. Haberler’ sitesinin Savunma Bakanlığı’nın avukatı Vladimir Smilka’ya dayandırdığı habere göre Ukrayna’da askerlik hizmetinden sorumlu kadınların 1 Ekim'den itibaren ülkeden çıkmaları yasaklanacak.
“1 Ekim'den itibaren belirli mesleklere sahip kadınların askerlik için kayıt yaptırmaları gerekiyor. Listede 14 uzmanlık dalı mevcut” denilen haberde, askerlik hizmetinden sorumlu kadınların erkeklerle aynı kısıtlamalara tabi olduklarına, sıkıyönetim gibi durumlarda yurt dışına çıkamadıklarına dikkat çekildi.
Smilka, konuya ilişkin açıklamasında, “Bu her şeyden önce cinsiyet eşitliği ile belirleniyor. NATO standartlarına yaklaştığımız için sadece silahlanmada değil, askeri kayıt açısından da onlara doğru ilerliyoruz. Bu kayıt hem kadınlar hem de erkekler için aynıdır” ifadelerini kullandı.
Daha önce Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından onaylanan listede mevcut meslek ve uzmanlık branşına sahip Ukrayna kadın vatandaşlarının 1 Ekim'den itibaren askeri sicil ve kayıt ofislerine kayıt yaptırmaları gerektiği duyurulmuştu.
Meslek ve uzmanlık dallarının arasında kimya, biyoloji, telekomünikasyon ve radyo mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilgisayar ilimleri, dünya bilimleri, coğrafya, fizik ve astronomi, gıda teknolojileri, ordu lojistiği, silah ve askeri teçhizat, halk sağlığı, endüstriyel eczacılık, diş hekimliği, tıp, vergilendirme, yayıncılık, psikoloji bulunuyor.
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