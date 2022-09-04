https://sputniknews.com.tr/20220904/trumptan-secimde-hile-cikisi-lenin-hakliymis--1060781541.html
Trump'tan 'seçimde hile' çıkışı: Lenin haklıymış
Trump'tan 'seçimde hile' çıkışı: Lenin haklıymış
2024 seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'den bir kez daha aday olması beklenen eski Başkan Donald Trump, dün düzenlenen bir mitingde SSCB'nin kurucusu Vladimir... 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T10:11+0300
2022-09-04T10:11+0300
2022-09-04T10:12+0300
dünya
abd
philadelphia
donald trump
seçim
vladimir lenin
joseph stalin
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2020 seçimlerinde hile yapıldığını ve bundan dolayı seçimi kaybettiğini savunan Trump, Philadelphia'da düzenlenen mitingde Lenin'in oy sayımı hakkındaki sözlerine katıldığını belirtti. Trump, "Lenin dedi ki 'Oyları kimin verdiği değil kimin saydığı çok daha önemlidir.' Bu sözün doğru olduğu görülüyor. Oy sayımını yapanlar, Lenin'in söylediği gibi adaydan çok daha önemli" ifadelerini kullandı. Trump'ın bu sözleri anımsatması, sözlerin aslında kime ait olduğuna dair tartışmaları da yeniden gündeme getirdi. Nitekim bazı tarihçiler, bu sözlerin Josef Stalin'e ait olduğunu öne sürüyor. Bazı yayın organları, Trump'ın muhtemelen, Lenin'in "Partide kimin oy vereceğini tamamen önemsiz buluyorum, fakat son derece önem arz eden husus, oyları kimin ve nasıl sayacağıdır" sözlerine atıfta bulunduğunu yazdı.
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abd, philadelphia, donald trump, seçim, vladimir lenin, joseph stalin
abd, philadelphia, donald trump, seçim, vladimir lenin, joseph stalin
Trump'tan 'seçimde hile' çıkışı: Lenin haklıymış
10:11 04.09.2022 (güncellendi: 10:12 04.09.2022) Abone ol
2024 seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'den bir kez daha aday olması beklenen eski Başkan Donald Trump, dün düzenlenen bir mitingde SSCB'nin kurucusu Vladimir Lenin'in seçimlerle ilgili sözlerini anımsattı.
2020 seçimlerinde hile yapıldığını ve bundan dolayı seçimi kaybettiğini savunan Trump, Philadelphia'da düzenlenen mitingde Lenin'in oy sayımı hakkındaki sözlerine katıldığını belirtti.
Trump, "Lenin dedi ki 'Oyları kimin verdiği değil kimin saydığı çok daha önemlidir.' Bu sözün doğru olduğu görülüyor. Oy sayımını yapanlar, Lenin'in söylediği gibi adaydan çok daha önemli" ifadelerini kullandı.
Trump'ın bu sözleri anımsatması, sözlerin aslında kime ait olduğuna dair tartışmaları da yeniden gündeme getirdi. Nitekim bazı tarihçiler, bu sözlerin Josef Stalin'e ait olduğunu öne sürüyor.
Bazı yayın organları, Trump'ın muhtemelen, Lenin'in "Partide kimin oy vereceğini tamamen önemsiz buluyorum, fakat son derece önem arz eden husus, oyları kimin ve nasıl sayacağıdır" sözlerine atıfta bulunduğunu yazdı.