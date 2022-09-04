https://sputniknews.com.tr/20220904/trumptan-secimde-hile-cikisi-lenin-hakliymis--1060781541.html

Trump'tan 'seçimde hile' çıkışı: Lenin haklıymış

Trump'tan 'seçimde hile' çıkışı: Lenin haklıymış

2024 seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'den bir kez daha aday olması beklenen eski Başkan Donald Trump, dün düzenlenen bir mitingde SSCB'nin kurucusu Vladimir... 04.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-04T10:11+0300

2022-09-04T10:11+0300

2022-09-04T10:12+0300

dünya

abd

philadelphia

donald trump

seçim

vladimir lenin

joseph stalin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1060781626_0:96:2701:1615_1920x0_80_0_0_a5c124cf9b86e2f9c1adb37f1067ec28.jpg

2020 seçimlerinde hile yapıldığını ve bundan dolayı seçimi kaybettiğini savunan Trump, Philadelphia'da düzenlenen mitingde Lenin'in oy sayımı hakkındaki sözlerine katıldığını belirtti. Trump, "Lenin dedi ki 'Oyları kimin verdiği değil kimin saydığı çok daha önemlidir.' Bu sözün doğru olduğu görülüyor. Oy sayımını yapanlar, Lenin'in söylediği gibi adaydan çok daha önemli" ifadelerini kullandı. Trump'ın bu sözleri anımsatması, sözlerin aslında kime ait olduğuna dair tartışmaları da yeniden gündeme getirdi. Nitekim bazı tarihçiler, bu sözlerin Josef Stalin'e ait olduğunu öne sürüyor. Bazı yayın organları, Trump'ın muhtemelen, Lenin'in "Partide kimin oy vereceğini tamamen önemsiz buluyorum, fakat son derece önem arz eden husus, oyları kimin ve nasıl sayacağıdır" sözlerine atıfta bulunduğunu yazdı.

philadelphia

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, philadelphia, donald trump, seçim, vladimir lenin, joseph stalin