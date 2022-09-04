https://sputniknews.com.tr/20220904/the-crown-dizisinin-prens-william-ve-kate-middletoni-belli-oldu-1060791406.html

'The Crown' dizisinin 'Prens William' ve 'Kate Middleton'ı belli oldu

'The Crown' dizisinin 'Prens William' ve 'Kate Middleton'ı belli oldu

Netflix'in İngiliz Kraliyet ailesini anlatan 'The Crown' dizisinin 6. sezonunda Prens William ve eşi Kate Middleton'ı canlandıracak isimler belli oldu. 04.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-04T14:49+0300

2022-09-04T14:49+0300

2022-09-04T14:50+0300

yaşam

netflix

the crown

prens william

kate middleton

ingiliz kraliyet ailesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1060791260_0:0:2405:1353_1920x0_80_0_0_0122a78c44029058089df1ba60be3ef2.jpg

İngiliz Kraliyeti'ne odaklanan Netflix dizisi 'The Crown' altıncı sezonda Prens William ve Kate Middleton'ı canlandıracak isimleri buldu. Beyazperde sitesinin Deadline'dan aktardığına göre yapımcılar, Prens William'ı gençlikten genç yetişkinliğe geçerken canlandırması için iki farklı oyuncuyla yola devam etme kararı aldı. Rufus Kampa 15 yaşındaki Prens William rolünü üstlenirken Ed McVey prensin sonraki gençlik ve erken yetişkinlik yıllarını canlandıracak. Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın gençliğine ise Meg Bellamy hayat verecek. Prens William rolünü Kampa'dan devralacak olan McVey'in olay örgüsü ise, 2001'de İskoçya'nın Fife kentindeki St Andrews Üniversitesi'nde Sanat Tarihi okurken nasıl tanıştıkları da dahil olmak üzere William ve Kate'in ilişkilerinin başlangıcını içerecek.'The Crown'un yeni sezonu kasımda Netflix'te yayınlanacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

netflix, the crown, prens william, kate middleton, ingiliz kraliyet ailesi