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https://sputniknews.com.tr/20220904/the-crown-dizisinin-prens-william-ve-kate-middletoni-belli-oldu-1060791406.html
'The Crown' dizisinin 'Prens William' ve 'Kate Middleton'ı belli oldu
'The Crown' dizisinin 'Prens William' ve 'Kate Middleton'ı belli oldu
Netflix'in İngiliz Kraliyet ailesini anlatan 'The Crown' dizisinin 6. sezonunda Prens William ve eşi Kate Middleton'ı canlandıracak isimler belli oldu. 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T14:49+0300
2022-09-04T14:50+0300
yaşam
netflix
the crown
prens william
kate middleton
ingiliz kraliyet ailesi
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İngiliz Kraliyeti'ne odaklanan Netflix dizisi 'The Crown' altıncı sezonda Prens William ve Kate Middleton'ı canlandıracak isimleri buldu. Beyazperde sitesinin Deadline'dan aktardığına göre yapımcılar, Prens William'ı gençlikten genç yetişkinliğe geçerken canlandırması için iki farklı oyuncuyla yola devam etme kararı aldı. Rufus Kampa 15 yaşındaki Prens William rolünü üstlenirken Ed McVey prensin sonraki gençlik ve erken yetişkinlik yıllarını canlandıracak. Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın gençliğine ise Meg Bellamy hayat verecek. Prens William rolünü Kampa'dan devralacak olan McVey'in olay örgüsü ise, 2001'de İskoçya'nın Fife kentindeki St Andrews Üniversitesi'nde Sanat Tarihi okurken nasıl tanıştıkları da dahil olmak üzere William ve Kate'in ilişkilerinin başlangıcını içerecek.'The Crown'un yeni sezonu kasımda Netflix'te yayınlanacak.
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netflix, the crown, prens william, kate middleton, ingiliz kraliyet ailesi
netflix, the crown, prens william, kate middleton, ingiliz kraliyet ailesi

'The Crown' dizisinin 'Prens William' ve 'Kate Middleton'ı belli oldu

14:49 04.09.2022 (güncellendi: 14:50 04.09.2022)
© AFP 2022 / HENRY NICHOLLSPrens William- Kate Middleton
Prens William- Kate Middleton - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
© AFP 2022 / HENRY NICHOLLS
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Netflix'in İngiliz Kraliyet ailesini anlatan 'The Crown' dizisinin 6. sezonunda Prens William ve eşi Kate Middleton'ı canlandıracak isimler belli oldu.
İngiliz Kraliyeti'ne odaklanan Netflix dizisi 'The Crown' altıncı sezonda Prens William ve Kate Middleton'ı canlandıracak isimleri buldu.
Beyazperde sitesinin Deadline'dan aktardığına göre yapımcılar, Prens William'ı gençlikten genç yetişkinliğe geçerken canlandırması için iki farklı oyuncuyla yola devam etme kararı aldı.
Rufus Kampa 15 yaşındaki Prens William rolünü üstlenirken Ed McVey prensin sonraki gençlik ve erken yetişkinlik yıllarını canlandıracak.
Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın gençliğine ise Meg Bellamy hayat verecek.
Prens William rolünü Kampa'dan devralacak olan McVey'in olay örgüsü ise, 2001'de İskoçya'nın Fife kentindeki St Andrews Üniversitesi'nde Sanat Tarihi okurken nasıl tanıştıkları da dahil olmak üzere William ve Kate'in ilişkilerinin başlangıcını içerecek.
'The Crown'un yeni sezonu kasımda Netflix'te yayınlanacak.
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