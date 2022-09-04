https://sputniknews.com.tr/20220904/tbmm-baskani-sentop-batidaki-gibi-giyinenler-kendilerini-modern-zeki-ve-kulturlu-zannediyor-1060776942.html

TBMM Başkanı Şentop: Batıdaki gibi giyinenler kendilerini modern, zeki ve kültürlü zannediyor

TBMM Başkanı Şentop: Batıdaki gibi giyinenler kendilerini modern, zeki ve kültürlü zannediyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Batıdaki insanlar gibi giyinenler, yüzünü, gözünü, saçını, kaşını batılı insanlar gibi yapanlar kendilerini modern, bilgili... 04.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-04T00:15+0300

2022-09-04T00:15+0300

2022-09-04T00:35+0300

türkiye

mustafa şentop

tbmm

imam hatip liseleri

imam hatip liseleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1060776798_0:48:1201:723_1920x0_80_0_0_afb3889317878d86afcf7095de6913d4.jpg

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) 4 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Kurultay Şiarı olarak 'Ahde Vefa'nın açıklandığı 19. ÖNDER İmam Hatipliler Kurultayı'na TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.Programa ayrıca Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan ve Türkiye genelindeki 600 civarında İmam Hatip Derneği'nin temsilcileri ve üyeleri de iştirak etti.Kurultayda Genel Değerlendirme ve Geleceğe Bakışlar temalı konuşma yapan Şentop, "İmam hatip okulları ve liseleri aslında tek bir okul olarak değil bir okullar zinciri, topluluğu olarak kurulmuştur. Dolayısıyla bir eğitim kurumuyla beraber bu eğitim kurumunun kurucusundan, yöneticisinden, öğreticisine ve öğrencisine kadar büyük bir camiayı kuşatan ve kapsayan bir kurum olarak yüzüncü yılını idrak edecek. Önemli bir yıl dönümü olduğunu Türkiye'de ifade etmek, anlatmak isterim. Üstelik bu kuruluşun üzerinden yüzyıl geçtiği halde milletimizin teveccühüne mazhar olmaya artarak devam etmek bu kurumun önemini göstermesi açısından çok ayrı dikkat çekicidir. İmam hatipler milletimizin ihtiyacından doğmuştur" dedi.'İmam hatip liselerini kuran milletimizdir'İmam hatip okulları sayesinde ülkede yüzbinlerce kişinin eğitimlerini farklı alanlarda devam ettirerek ülkedeki sosyal ve siyasi sisteme dahil olduklarını söyleyen Şentop, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak bendeniz ve birçok mevkide bulunan arkadaşlarımız imam hatip lisesi mezunlarımızdır. Milletimizin gayreti ve istikbaliyle yükselen bu okulların başarısını ortaya koymaktadır. Aslında bu başarı milletimizin başarısıdır. Çünkü imam hatip liselerini kuran milletimizdir. Az önce bir ihtiyaçtan doğduğunu ifade etmiştim. Esasen imam hatip liseleri sadece milletimizin bazı dini pratiklerini karşılayacak onlara cevap verecek din adamları yetiştirilmesi meselesiyle ortaya çıkmamıştır. Nitekim bu düşünce ve ifadeler milli eğitim temel kanunlarına işlenmiştir. İmam hatip okulları ve liseleri sadece bir mesleğe yönelik eğitim veren, öğrenci yetiştiren kurumlar değildir. Kanunda diyor ki, 'mesleğe ve yüksek öğrenime öğrenci yetiştiren kurumlardır' diyor" diye konuştu. 'Teröre karşı ne kadar etkili kurumlar olduğu görülecektir'İmam hatip liselerinin ne kadar önemli kurumlar olduğunu iyi anlamak ve tahlil etmek gerektiğini söyleyen Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü:'İmam hatip liselerinin muhtevasıyla ilgili bir rahatsızlık var'İmam hatip okullarından rahatsız olan çevrelerin olduğunu söyleyen Şentop, "Onların esas rahatsızlığı imam hatip liseliler değildir. İmam hatip liselerinin muhtevasıyla ilgili bir rahatsızlık var. Dine karşı, dindarlığa karşı, Türkiye'deki milletin temel değerlerine karşı olan, husumetlerini, düşmanlıklarını açıkça ifade edemeyenler imam hatip liselerine, imam hatip liselerinden mezun olan öğrencilere karşı bunu ifade ediyorlar. Tabii bunun bir kısmı bilinçlidir. Bir kısım insanlar neyin ne olduğunu bilerek ve kasten bunu yapıyorlar. Ama büyük bir kısmı da cehalet sebebiyledir. Çünkü Türkiye'de yüzünü batıya çeviren, batıdaki insanlar gibi giyinenler, yüzünü, gözünü, saçını, kaşını batılı insanlar gibi yapanlar kendilerini modern, bilgili, zeki, kültürlü insanlar olarak zannediyorlar. Bunlar önemli ölçüde sadece kendi içinde bir araya geldiklerinde ve hep birbirlerinin görüşlerini teyit eden konuşmalar yaptıkları için de kendileri dışındaki dünyadan çok büyük ölçüde habersizler. Neler olup bittiğini farklı dünya görüşüne sahip olanların yasayış tarzına sahip olanların neler bildiğini, bilgi, kültür ve zeka derecesini ölçmekten, anlamaktan, takdir etmekten acizler. Bunu büyük anlamda cehalet olarak ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mustafa şentop, tbmm, imam hatip liseleri, imam hatip liseleri