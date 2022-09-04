https://sputniknews.com.tr/20220904/surucu-manzarayi-fotograflarken-ucuruma-yuvarlanan-aractaki-kadin-turist-hayatini-kaybetti-1060799420.html

Sürücü manzarayı fotoğraflarken uçuruma yuvarlanan araçtaki kadın turist hayatını kaybetti

Sürücü manzarayı fotoğraflarken uçuruma yuvarlanan araçtaki kadın turist hayatını kaybetti

Trabzon'un Maçka ilçesi Zigana Dağı'nda manzarayı fotoğraflamak isteyen sürücü, cipi durdurarak aşağıya indi. Sürücünün fotoğraf çektiği sırada iddiaya göre el... 04.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-04T22:21+0300

2022-09-04T22:21+0300

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türkiye

kaza

turist

trabzon

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Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı, Bekçiler mevkisinde, Zigana Dağı'ndan inerken çevredeki manzarayı cep telefonu ile görüntülemek isteyen kimliği belirsiz sürücü, kullandığı aracı durdurdu.Araçtan inen sürücü manzarayı telefonuyla görüntülerken, bu sırada iddiaya göre el freni çekilmeyen cip, bayır aşağı kayarak içinde bulunan Bahreyn uyruklu kadın Haifa Saqer Alnoaimi ile taşlık uçurma yuvarlandı.Taklalar atarak yuvarlanan cip, demir yığını haline dönüştü.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Halat yardımıyla uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde yabancı uyruklu kadının, hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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kaza, turist, trabzon