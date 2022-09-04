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Sürücü manzarayı fotoğraflarken uçuruma yuvarlanan araçtaki kadın turist hayatını kaybetti
Sürücü manzarayı fotoğraflarken uçuruma yuvarlanan araçtaki kadın turist hayatını kaybetti
Trabzon'un Maçka ilçesi Zigana Dağı'nda manzarayı fotoğraflamak isteyen sürücü, cipi durdurarak aşağıya indi. Sürücünün fotoğraf çektiği sırada iddiaya göre el... 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T22:21+0300
2022-09-04T22:21+0300
türkiye
kaza
turist
trabzon
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Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı, Bekçiler mevkisinde, Zigana Dağı'ndan inerken çevredeki manzarayı cep telefonu ile görüntülemek isteyen kimliği belirsiz sürücü, kullandığı aracı durdurdu.Araçtan inen sürücü manzarayı telefonuyla görüntülerken, bu sırada iddiaya göre el freni çekilmeyen cip, bayır aşağı kayarak içinde bulunan Bahreyn uyruklu kadın Haifa Saqer Alnoaimi ile taşlık uçurma yuvarlandı.Taklalar atarak yuvarlanan cip, demir yığını haline dönüştü.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Halat yardımıyla uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde yabancı uyruklu kadının, hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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kaza, turist, trabzon
kaza, turist, trabzon

Sürücü manzarayı fotoğraflarken uçuruma yuvarlanan araçtaki kadın turist hayatını kaybetti

22:21 04.09.2022
© DHASürücü manzarayı fotoğraflarken uçuruma yuvarlanan cipteki kadın turist öldü
Sürücü manzarayı fotoğraflarken uçuruma yuvarlanan cipteki kadın turist öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
© DHA
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Trabzon'un Maçka ilçesi Zigana Dağı'nda manzarayı fotoğraflamak isteyen sürücü, cipi durdurarak aşağıya indi. Sürücünün fotoğraf çektiği sırada iddiaya göre el freninin çekilmemesi sonucu hareket ederek taşlık uçuruma yuvarlanan cipte bulunan Bahreyn uyruklu Haifa Saqer Alnoaimi adlı kadın hayatını kaybetti.
Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı, Bekçiler mevkisinde, Zigana Dağı'ndan inerken çevredeki manzarayı cep telefonu ile görüntülemek isteyen kimliği belirsiz sürücü, kullandığı aracı durdurdu.
Araçtan inen sürücü manzarayı telefonuyla görüntülerken, bu sırada iddiaya göre el freni çekilmeyen cip, bayır aşağı kayarak içinde bulunan Bahreyn uyruklu kadın Haifa Saqer Alnoaimi ile taşlık uçurma yuvarlandı.
Taklalar atarak yuvarlanan cip, demir yığını haline dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Halat yardımıyla uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde yabancı uyruklu kadının, hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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