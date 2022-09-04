https://sputniknews.com.tr/20220904/sosyal-medyada-gundem-alman-ucuzcu-marketten-gaz-faturasina-karsi-599-euroya-22-gun-antalya-tatili--1060796792.html

Sosyal medyada gündem: Alman ucuzcu marketten gaz faturasına karşı 599 euroya 22 gün Antalya tatili

Sosyal medyada gündem: Alman ucuzcu marketten gaz faturasına karşı 599 euroya 22 gün Antalya tatili

Almanya'da emekliler kışın enerji faturalarından kaçmak için güneye göç etmeyi planlarken, ucuzcu süpermarket zinciri Lidl'in seyahat acentası Antalya'da 5... 04.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-04T21:32+0300

2022-09-04T21:32+0300

2022-09-04T22:00+0300

avrupa'da enerji krizi

almanya

türkiye

antalya

tatil

ucuz

süpermarket

enerji

doğalgaz

fatura

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Batı'nın Rusya yaptırımlarının tetiklediği gelişmeleri müteakip Moskova Avrupa'ya gaz vanalarını önce kısıp sonra kapatırken, Alman basını emeklilerin kışın devasa enerji faturalarının altında ezilmektense soğuk ayları Türkiye, Yunanistan ve Tunus'ta geçirmeyi yeğlediğine dair haberlere geniş yer ayırıyor. Tam da bu dönemde Almanya'nın en popüler ucuzcu süpermarket zinciri Lidl'in sehayat acentası kolunun 'Türk Rivierası' nda 22 günlük (21 gece) tatil kampanyası yapması gündem oldu. Uçak ve oteli de içeren şekilde her şey dahil kampanyaya 200 euro indirimle 599 euro fiyat konulması dikkat çekti. Lidl-Seyahat'ın Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Castival Otel'de her şey dahil tatil paketi fiyatlarına Almanya-Antalya arası uçuşlar, otele transfer, özel masa ve kişi başına yüz maskesi dahil.Siteye girildiğinde kampanyanın Aralık 2022 fiyatı 649 euro olarak gözüküyor. Ocak 2023'te 599 euroya iniyor. Aynı broşürde İtalya'nın Garda Gölü kenarında 3 gece konaklama 11 euro indirimle 111 euro, Londra'da NFL maçı izlemeye yönelik 3 gece konaklama 70 euro indirimle 699 euro, Britanya-İrlanda'da 12 günlük gemi seyahati 200 euro indirimle 1899 euro fiyatla tanıtıldı. Türkiye'den bazı kullanıcılar tepki gösterdiAlmanlar için ucuz üç hafta Antalya tatili kampanyasına sosyal medyada Türkiye'den bazı kullanıcılar tepki gösterdi. Almanya vatandaşlarına uçak dahil yaklaşık 11 bin liraya denk gelen Antalya'daki Castival Otel'de 22 günlük tatilin Türkiye vatandaşları için uçak hariç yaklaşık 67 bin liraya geldiğine dair hesaplamalar yapıldı."Almanya’da asgari ücret 1620 Euro imiş. Yani asgari ücretli biri, maaşının üçte birine yurt dışında 5 yıldızlı otelde 22 gün tatil yapabiliyor" hesaplarına girenler oldu."İnsanın zoruna gidiyor bu durum. Kendi ülkende mülteci gibi yaşamak budur" gibi tepkiler verildi.

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almanya, türkiye, antalya, tatil, ucuz, süpermarket, enerji, doğalgaz, fatura, ısınma, kış, soğuk