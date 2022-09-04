Sosyal medyada gündem: Alman ucuzcu marketten gaz faturasına karşı 599 euroya 22 gün Antalya tatili
21:32 04.09.2022 (güncellendi: 22:00 04.09.2022)
© Fotoğraf : Twitter/Lidl in Deutschland@lidlAlmanya'nın en popüler ucuzcu süpermarket zinciri Lidl'in aynı zamanda dünya çapında 11 binden fazla mağazası var.
© Fotoğraf : Twitter/Lidl in Deutschland@lidl
Almanya'da emekliler kışın enerji faturalarından kaçmak için güneye göç etmeyi planlarken, ucuzcu süpermarket zinciri Lidl'in seyahat acentası Antalya'da 5 yıldızlı otelde her şey dahil 22 gün tatil için 599 euroluk kampanya başlattı. Sosyal medyada Türkiye'den birçok kullanıcı, Almanlara ucuz tatilin kendilerine farklı maliyetine dikkat çekti.
Batı'nın Rusya yaptırımlarının tetiklediği gelişmeleri müteakip Moskova Avrupa'ya gaz vanalarını önce kısıp sonra kapatırken, Alman basını emeklilerin kışın devasa enerji faturalarının altında ezilmektense soğuk ayları Türkiye, Yunanistan ve Tunus'ta geçirmeyi yeğlediğine dair haberlere geniş yer ayırıyor.
Ist Überwintern im Süden billiger als zu Hause heizen? https://t.co/OWIM2nMw7d pic.twitter.com/3VAHW9D7kb— WELT (@welt) August 12, 2022
Tam da bu dönemde Almanya'nın en popüler ucuzcu süpermarket zinciri Lidl'in sehayat acentası kolunun 'Türk Rivierası' nda 22 günlük (21 gece) tatil kampanyası yapması gündem oldu.
Uçak ve oteli de içeren şekilde her şey dahil kampanyaya 200 euro indirimle 599 euro fiyat konulması dikkat çekti.
Lidl-Seyahat'ın Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Castival Otel'de her şey dahil tatil paketi fiyatlarına Almanya-Antalya arası uçuşlar, otele transfer, özel masa ve kişi başına yüz maskesi dahil.
Siteye girildiğinde kampanyanın Aralık 2022 fiyatı 649 euro olarak gözüküyor. Ocak 2023'te 599 euroya iniyor.
Aynı broşürde İtalya'nın Garda Gölü kenarında 3 gece konaklama 11 euro indirimle 111 euro, Londra'da NFL maçı izlemeye yönelik 3 gece konaklama 70 euro indirimle 699 euro, Britanya-İrlanda'da 12 günlük gemi seyahati 200 euro indirimle 1899 euro fiyatla tanıtıldı.
Türkiye'den bazı kullanıcılar tepki gösterdi
Almanlar için ucuz üç hafta Antalya tatili kampanyasına sosyal medyada Türkiye'den bazı kullanıcılar tepki gösterdi.
Almanya vatandaşlarına uçak dahil yaklaşık 11 bin liraya denk gelen Antalya'daki Castival Otel'de 22 günlük tatilin Türkiye vatandaşları için uçak hariç yaklaşık 67 bin liraya geldiğine dair hesaplamalar yapıldı.
Direkt kendim girdim baktım;— İris Cibre (@iriscibre) September 3, 2022
2 kişi Almanya'dan Ekim 2022 ye rezervasyon 1535 EUR yani 28bin TL
Aynı tarihlerde biz hala 66bin TL'ye kalıyoruz
2023'e bakanlar var
Arkadaşlar 2023'de biz de 66bin TL ye 2 kişi kalamayacağız o otelde😉 pic.twitter.com/4xbFle2thc
"Almanya’da asgari ücret 1620 Euro imiş. Yani asgari ücretli biri, maaşının üçte birine yurt dışında 5 yıldızlı otelde 22 gün tatil yapabiliyor" hesaplarına girenler oldu.
Almanya’da asgari ücret 1620 euro imiş.. Yani asgari ücretli biri, maaşının üçte birine yurt dışında 5 yıldızlı otelde 22 gün tatil yapabiliyor.. Vay anasını!!— @pippiuzuncorap (@aktasdilber1) September 3, 2022
"İnsanın zoruna gidiyor bu durum. Kendi ülkende mülteci gibi yaşamak budur" gibi tepkiler verildi.
İnsanın zoruna gidiyor bu durum işçilik emek bedava kendi ülkende mülteci gibi yaşamak budur . 2010 yılında ilk işe başladığımda 1.050. Usd ye denk gelıyordu maaşım tecrubesiz mimar olarak vah ülkem vah…— alper rende (@renderman58) September 3, 2022