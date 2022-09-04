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https://sputniknews.com.tr/20220904/sel-nedeniyle-ulkenin-ucte-biri-sular-altinda-pakistanda-yuzbinlerce-kisi-hastaliklara-yakalandi-1060796107.html
Sel nedeniyle ülkenin üçte biri sular altında: Pakistan'da yüzbinlerce kişi hastalıklara yakalandı
Sel nedeniyle ülkenin üçte biri sular altında: Pakistan'da yüzbinlerce kişi hastalıklara yakalandı
Pakistan'da bin 265 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi nedeniyle yüz binlerce insanın çeşitli hastalıklara yakalandığı açıklandı. 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T18:14+0300
2022-09-04T18:14+0300
dünya
pakistan
yağmur
muson
muson yağmurları
sel
sel felaketi
hastalık
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Geçtiğimiz ay boyunca süregelen muson yağmurları sonucu meydana gelen sel felaketi nedeniyle üçte biri sular altında kalan Pakistan'da sağlık yetkilileri, selden etkilenen yüz binlerce insanın temiz su sağlamada yaşanan sorunlar sebebiyle çeşitli hastalıklara yakalandığını duyurdu. Sind Eyaleti Sağlık Bakanı Doktor Azra Pechuho, "Sel nedeniyle 134 binden fazla ishal vakası ve 44 bin sıtma vakası rapor edildi. Ayrıca selden etkilenenler arasında şimdiye kadar 100 binden fazla cilt hastalığı rapor edildi" dedi.Bakan Pechuho, Sind Eyaletinde solunum yolu hastalıkları da dahil olmak üzere diğer hastalıklarda da vaka artışı yaşandığını belirtti.Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), selden etkilenen bölgelerde ülke genelinde bu ay 73 bininin doğum yapması beklenen en az 650 bin hamile kadının bulunduğunu ve sağlık hizmetine ihtiyacı olduğunu söyledi. UNFPA ayrıca sel nedeniyle neredeyse 1 milyon evin hasar gördüğünü hatırlatarak, birçok kadın ve kız çocuğunun cinsiyete dayalı şiddet riski altında olduğu konusunda uyarıda bulundu.Pakistan'da en son bin 265 kişinin sel nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ayrıca hükümet sel nedeniyle ulusal acil durum ilan etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220903/bakan-kurum-cumhurbaskani-erdoganin-talimatiyla-pakistan-icin-yardim-kampanyasi-baslattik-1060757059.html
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pakistan, yağmur, muson, muson yağmurları, sel, sel felaketi, hastalık
pakistan, yağmur, muson, muson yağmurları, sel, sel felaketi, hastalık

Sel nedeniyle ülkenin üçte biri sular altında: Pakistan'da yüzbinlerce kişi hastalıklara yakalandı

18:14 04.09.2022
© AP Photo / Fareed KhanPakistan'da sel
Pakistan'da sel - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
© AP Photo / Fareed Khan
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Pakistan'da bin 265 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi nedeniyle yüz binlerce insanın çeşitli hastalıklara yakalandığı açıklandı.
Geçtiğimiz ay boyunca süregelen muson yağmurları sonucu meydana gelen sel felaketi nedeniyle üçte biri sular altında kalan Pakistan'da sağlık yetkilileri, selden etkilenen yüz binlerce insanın temiz su sağlamada yaşanan sorunlar sebebiyle çeşitli hastalıklara yakalandığını duyurdu.
Sind Eyaleti Sağlık Bakanı Doktor Azra Pechuho, "Sel nedeniyle 134 binden fazla ishal vakası ve 44 bin sıtma vakası rapor edildi. Ayrıca selden etkilenenler arasında şimdiye kadar 100 binden fazla cilt hastalığı rapor edildi" dedi.
Bakan Pechuho, Sind Eyaletinde solunum yolu hastalıkları da dahil olmak üzere diğer hastalıklarda da vaka artışı yaşandığını belirtti.
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), selden etkilenen bölgelerde ülke genelinde bu ay 73 bininin doğum yapması beklenen en az 650 bin hamile kadının bulunduğunu ve sağlık hizmetine ihtiyacı olduğunu söyledi.
UNFPA ayrıca sel nedeniyle neredeyse 1 milyon evin hasar gördüğünü hatırlatarak, birçok kadın ve kız çocuğunun cinsiyete dayalı şiddet riski altında olduğu konusunda uyarıda bulundu.
Pakistan'da en son bin 265 kişinin sel nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Ayrıca hükümet sel nedeniyle ulusal acil durum ilan etmişti.
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