https://sputniknews.com.tr/20220904/rusya-ukrayna-ordusu-nikolayev-krivoy-rog-yonunde-bir-gunde-11-tank-kaybetti-1060796245.html

Rusya: Ukrayna ordusu Nikolayev-Krivoy Rog yönünde bir günde 11 tank kaybetti

Rusya: Ukrayna ordusu Nikolayev-Krivoy Rog yönünde bir günde 11 tank kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Ukrayna ordusunun Nikolaev-Krivoy Rog yönünde bazı noktalarda başarısız tutunma girişimleri sırasında son bir günde 11 tank ve... 04.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-04T18:17+0300

2022-09-04T18:17+0300

2022-09-04T18:25+0300

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igor konaşenkov

nikolayev

zaporojye

zaporizhzhya nükleer santrali

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Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyon ile ilgili güncel bilgileri aktaran Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Nikolaev-Krivoy Rog istikametinin belirli kısımlarında tutunmaya yönelik başarısız girişimleri sırasında bir günde 11 tank, 4'ü ABD yapımı Bradley olmak üzere 17 zırhlı piyade aracı, 10 diğer zırhlı araç, ağır makineli tüfekli 5 pikap ve 150 askeri personel kaybettiği bilgisini verdi.Konaşenkov, Nikolayev bölgesinde Rus avcı uçaklarının Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir Su-25 saldırı uçağını düşürdüklerini de belirtti.Rus hava ve topçu kuvvetlerinin gün içinde biri Kraken adlı aşırı milliyetçi örgüte ait olmak üzere toplam 4 komuta merkezini vurduklarına dikkat çeken Konaşenkov, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) ve Zaporojye bölgesinde 3 mühimmat deposunun imha edildiğini vurguladı.Konaşenkov’un açıklamasında öne çıkan diğer açıklamalar şöyle oldu:* Rus Silahlı Kuvvetleri Harkov bölgesinde ve DHC’de 30. mekanize ve 95. hava saldırı tugaylarının 110 militanını etkisiz hale getirdi.Nükleer santrale yönelen SİHA'lar engellendi* Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) sahasını vurmak için mühimmat asılı 8 insansız hava aracı (İHA) kullandı, İHA’lar Rusya’ya ait elektronik harp araçları ile bloke edildi.* Rus Hava-Uzay Kuvvetleri DHC’de paralı askerlerin konuşlandığı iki noktaya yönelik atışlarla 50’ye yakın yabancı paralı askeri etkisiz hale getirdi.* Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, 80. Hava Taburunun konuşlanma noktalarına ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin DHC'deki bir deposuna yönelik atışlarla 120'den fazla Ukraynalı aşırı milliyetçiyi etkisiz hale getirdi.* Rus hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait 5 İHA düşürdü, ayrıca 3 HARM füzesi ile HIMARS ve Olha sistemlerinden atılan 7 mermi önledi.Ukrayna'nın toplam askeri kayıplarıKonaşenkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin şimdiye kadar uğradığı askeri kayıplara ait yeni bilgileri de paylaştı: “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 287 uçak, 151 helikopter, bin 872 insansız hava aracı, 372 uçaksavar füze sistemi, 4 bin 804 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 824 çok namlulu roketatar sistemi, 3 bin 367 sahra ve havan topu ile 5 bin 276 adet özel askeri araç imha edildi."

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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, igor konaşenkov, nikolayev, zaporojye, zaporizhzhya nükleer santrali