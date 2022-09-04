https://sputniknews.com.tr/20220904/rusya-turkiye-dahil-bazi-ulkelerden-gazetecilerin-uaea-misyonuyla-zaporojye-ngsye-girmesi-saglandi-1060795231.html

Rusya: Türkiye dahil bazı ülkelerden gazetecilerin UAEA misyonuyla Zaporojye NGS'ye girmesi sağlandı

Rusya: Türkiye dahil bazı ülkelerden gazetecilerin UAEA misyonuyla Zaporojye NGS'ye girmesi sağlandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Sekreterliği'nin talebi üzerin Türkiye de dahil çeşitli ülkelerden 60'ı aşkın gazetecinin... 04.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-04T16:55+0300

2022-09-04T16:55+0300

2022-09-04T16:55+0300

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Bakanlık, "UAEA Sekreterliği'nin talebi üzerine, UAEA misyonunun Zaporojye NGS'deki çalışmasının aktarılması için Rusya tarafı, Türkiye, Fransa, ABD, Çin, Danimarka, Japonya, Almanya, Katar, BAE, Güney Kore, Vietnam ve diğer ülkelerden 60'tan fazla medya temsilcisinin santrale girmesini sağladı" dedi. 1 Eylül sabahı Energodar kentine ulaşan gazetecilerin Ukraynalı sabotajcıların Zaporojye NGS'ye yönelik başarısız saldırı girişimine doğrudan tanıklık ettiğini bildiren bakanlık, bomba sığınağına giren gazetecilerin Ukraynalı topçuların santral arazisine ve Energodar mahallelerine düzenlediği yoğun bombardımanı bizzat gözlediğini kaydetti. Ukrayna tarafının santralin kontrolünün Kiev'e geçtiği yönünde haber yapmaya ikna ettiği bir grup Ukraynalı, ABD'li ve İngiliz gazetecinin bulunduğu araçları UAEA kortejine dahil ettiğini anlatan bakanlık, özel olarak seçilen ve hazırlanan gazetecilerin korteje UAEA ve BM yetkililerinin onayı alınmadan sokulduğunun altını çizdi. Onaylı listelerde Ukraynalı gazetecilerin yer almadığına dikkat çeken bakanlık, Kiev'in bu eylemiyle yeni bir provokasyon planladığını vurgulayarak söz konusu listelerde bulunmayan kişilerin ve medya temsilcilerinin santral sahasına alınmadığını ekledi.

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