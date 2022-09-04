https://sputniknews.com.tr/20220904/rusya-basbakan-yardimcisi-dis-pazarlarda-gaz-fiyatlarinin-artmaya-devam-etmesi-olasiligi-dislanamaz-1060797178.html

Rusya Başbakan Yardımcısı: Dış pazarlarda gaz fiyatlarının artmaya devam etmesi olasılığı dışlanamaz

Rusya Başbakan Yardımcısı: Dış pazarlarda gaz fiyatlarının artmaya devam etmesi olasılığı dışlanamaz

ABD'nin dayattığı Rusya yaptırımlarına Avrupa'nın boyun eğmesi yüzünden enerji piyasalarının öngörülemezliğe teslim olduğuna dikkat çeken Novak, gaz... 04.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-04T20:26+0300

2022-09-04T20:26+0300

2022-09-04T20:53+0300

avrupa'da enerji krizi

siemens

aleksandr novak

rusya

almanya

avrupa birliği

ab

doğalgaz

gaz

kuzey akım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1050855719_0:0:2835:1594_1920x0_80_0_0_8d4ce306bf650180eeeeddca82be800d.jpg

Rossiya 1 televizyonunda yayımlanan bir programa konuk olan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, çok sayıda belirsiz faktörün bulunduğu kuzey yarımkürede kış mevsiminin piyasalardaki enerji fiyatlarında yeni dalgalanmalara yol açabileceğini belirtti.Piyasalardaki mevcut duruma Avrupa Birliği’nin (AB) enerji politikalarının yol açtığını vurgulayan Novak, bu gidişata dur denilmediğine dikkat çekerek "Halihazırda yılın sıcak mevsimindeyiz, önümüzde ise kış var ve her türlü öngörülemezlik söz konusu” dedi.Novak, gaz fiyatlarının artmaya devam edip etmeyeceği sorusuna “Bence bu olasılık dışlanmamalı” yanıtını verdi.‘Rusya’da gaz fiyatı Avrupa'ya göre 40 kat düşük’Rusya’nın, Avrupa'nın aksine yeterli gaz rezervlerine sahip olduğundan kış mevsiminde ısıtma ve elektrik tedarikinin garanti olduğuna dikkat çeken Başbakan Yardımcısı, Rusya'da gaz fiyatının Avrupa'ya göre 40 kat daha düşük olduğunu vurguladı: “Karşılaştırma yapacak olursak sanayii tüketiciler için bin metreküp gaz fiyatı 70-80 dolar, hane halkı için daha da ucuz. Aradaki fark 40 kat ve bu kesinlikle bizim rekabet avantajımız.”‘Kuzey Akım’ın çalışması için top Siemens'te’Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki ekipmanların onarım ve nakliye sözleşmesinin şartlarının ihlal edildiğini aktaran Novak, ekipmanların çalışmaya devam edebilmesi için Siemens Energy şirketinin türbinlerin bakım sözleşmesindeki koşulları yerine getirmesi gerektiğini belirtti.'Suçlarını bize yükleme çabası'Rus tarafının gaz tedarikini sınırlamak için Kuzey Akım hattının türbinini kasıtlı olarak kabul etmeyi reddettiği şeklindeki yorumları reddeden Novak, “Bu birinin kendi suçunu başkasına yüklemesi demek” diyerek şöyle devam etti:“Şu anda bütün sorun diğer tarafa ait, zira onarım sözleşmesinin tüm şartları tamamen ihlal edilmiş durumda, bu ekipmanın nakliye koşulları ihlal edilmiş durumda. Ayrıca ilgili ekipmana hem Kanada hem de AB tarafından yaptırımlar getirildi, bu nedenle ekipmanın gerçekten çalışmaya devam etmesi için sözleşme şartlarına uygun hale getirilmesi gerekiyor.”

https://sputniknews.com.tr/20220904/gaz-kesildi-makarna-nasil-pisecek-sorusuna-italyan-kuantum-fizikciden-yanit-kaynayinca-kapatin-1060787621.html

https://sputniknews.com.tr/20220904/alman-hukumetinden-enflasyona-karsi-ucuncu-yardim-paketi--1060791671.html

https://sputniknews.com.tr/20220903/gazprom--siemensin-kuzey-akim-turbinini-onaracak-imkanlari-yok-1060759503.html

https://sputniknews.com.tr/20220904/peskov-batili-liderler-ukraynada-asiri-milliyetci-askerleri-destekleyerek-cok-fazla-hata-yapti---1060793426.html

rusya

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

siemens, aleksandr novak, rusya, almanya, avrupa birliği, ab, doğalgaz, gaz, kuzey akım