https://sputniknews.com.tr/20220904/peskov-batili-liderler-ukraynada-asiri-milliyetci-askerleri-destekleyerek-cok-fazla-hata-yapti---1060793426.html

Peskov: Batılı liderler, Ukrayna'da aşırı milliyetçi askerleri destekleyerek çok fazla hata yaptı

Peskov: Batılı liderler, Ukrayna'da aşırı milliyetçi askerleri destekleyerek çok fazla hata yaptı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı liderlerin Ukrayna'da aşırı milliyetçi askerleri destekleyerek çok sayıda hataya imza attığını vurguladı. 04.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-04T16:02+0300

2022-09-04T16:02+0300

2022-09-04T16:02+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

dmitriy peskov

kremlin

kuzey akım

doğalgaz

vize

schengen

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Rossiya 1'de yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' adlı programda konuşan Peskov, "Alman silahlarının bizim evlatlarımıza ateş açan aşırı milliyetçi askerlerin elinde bulunması, canavarca bir durum. Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin, Nazilerin Nazi sembolleriyle sokaklarda dolaşmasına ve fener alayları düzenlemesine izin veren bir rejimin bulunduğu ülkeyi desteklemesi, en hafif tabirle feci" ifadelerini kullandı. Avrupa liderlerinin çok fazla hata yaptığının altını çizen Peskov, Avrupa ülkelerinin şu anda bunun bedelini uzun süredir yaşadıkları konfor alanından çıkarak ödemeye başladıklarını kaydetti. 'Sunduğumuz şartların nasıl yerine getirileceğini Kiev'le konuşmaya hazırız' Ukrayna'yla müzakerelere devam etmenin mümkün olduğunu söyleyen Peskov, Moskova'nın Kiev'le Rusya'nın sunduğu şartların nasıl yerine getirileceğine ilişkin müzakereler yürütmeye hazır olduğunu belirtti. Rusya ile ABD ve AB arasındaki ilişkileri yorumlayan Peskov, tüm kriz durumlarının müzakere masasında sona erdiğini ve bu sefer de aynısının yaşanacağını, Rusya ile Batılı ülkeler arasındaki ilişkilerin er ya da geç düzeleceğini kaydetti. 'Ruslara vize kısıtlamaları getirilirse ciddi misilleme önlemleri alacağız' AB ülkelerinin Rusya vatandaşlarına Schengen vizesi vermeme olasılığını değerlendiren Peskov, bununla ilgili kararın resmen alınması halinde hem simetrik hem de asimetrik ciddi misilleme önlemleri alacakları uyarısı yaptı. AB ile vize konusunun her zaman 'tökezleyen' bir konu olduğunu fakat bu noktaya kadar öğrenciler, kültür temsilcileri, diplomatlar ve benzerine yönelik özel vizeler de dahil ciddi ilerleme kaydetmeyi başardıklarını anlatan Peskov, "Eğer bu kısıtlamalar getirilirse bu çok sayıda Rus için son derece nahoş bir durum olacak. Sürecin nasıl biteceğine bakacağız. Bunun bir eşi benzeri yok ve elbette bizim tarafımızdan ciddi misillemeler yapılmasını gerektiriyor. Başka bir çıkışımız yok" diye konuştu. 'Kuzey Akım'ın çalışmasını Avrupalı siyasetçiler engelliyor' Avrupalı siyasetçilerin Kuzey Akım doğalgaz boru hattında kullanılan ve Avrupalı şirketler tarafından Gazprom'a tedarik edilen ekipmanın bakımını sözleşme hükümlerine rağmen yapmayı reddederek hattın çalışmasını sekteye uğrattığına dikkat çeken Peskov, "Bu, Gazprom'un suçu değil. Tüm suç, yaptırım kararı alan siyasetçilerde. Bu başarısız siyasetçiler, vatandaşlarının elektrik faturalarını gördükten sonra kalp krizi sonucu ölmelerine yol açıyor. Havalar soğuduğunda, durum daha da kötü olacak" diye konuştu. Peskov, Gazprom'un güvenilir bir gaz tedarikçisi olmaya devam ettiğini ve hiçbir zaman itibarını zedeleyecek bir adımı atmayacağını da vurguladı.

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rusya, ukrayna, dmitriy peskov, kremlin, kuzey akım, doğalgaz, vize, schengen