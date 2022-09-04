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https://sputniknews.com.tr/20220904/orta-vadeli-program-yayimlandi-enflasyon-hedefi-bu-yil-icin-yuzde-65-1060792320.html
Orta Vadeli Program yayımlandı: Enflasyon hedefi bu yıl için yüzde 65
Orta Vadeli Program yayımlandı: Enflasyon hedefi bu yıl için yüzde 65
Orta Vadeli Program'da büyümenin 2023'te yüzde 5, 2024 ve 2025'te yüzde 5.5 olması öngörüldü. Enflasyonun ise bu yıl için yüzde 65, 2023'te yüzde 24.9, 2024'te... 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T15:25+0300
2022-09-04T15:55+0300
orta vadeli program (ovp)
ekonomi
enflasyon
büyüme
resmi gazete
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Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 2023-2025 dönemini kapsayan OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi. Buna göre büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 5 oldu. Ekonominin 2023'te yüzde 5, 2024 ve 2025 yıllarında ise yüzde 5.5 büyüyeceği öngörüldü. Enflasyonun bu yıl yüzde 65 olacağı tahmin edilirken, enflasyon hedefi gelecek yıl için yüzde 24.9, 2024 için yüzde 13.8, 2025 için yüzde 9.9 olarak belirlendi. Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2023'te yüzde 3.5, program dönemi sonunda ise yüzde 1.5 olarak gerçekleşeceği öngörüldü. Programda işsizlik oranının bu yıl sonunda yüzde 10.8 olacağına yer verilirken, gelecek yıl hedefi yüzde 10.4, 2024 yılı için yüzde 9.9 ve 2025 için ise yüzde 9.6 olarak tahmin edildi. İhracatın, 2022 sonunda 255 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilirken, 2023'te 265 milyar dolar, 2024'te 285 milyar dolar, program sonunda 305 milyar dolar olması hedeflendi. İthalatın, 2022 sonunda 360 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi, 2023'te 345 milyar dolar, 2024'te 363 milyar dolar, 2025'te de 384 milyar dolar olması öngörüldü.
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orta vadeli program (ovp), enflasyon, büyüme, resmi gazete
orta vadeli program (ovp), enflasyon, büyüme, resmi gazete

Orta Vadeli Program yayımlandı: Enflasyon hedefi bu yıl için yüzde 65

15:25 04.09.2022 (güncellendi: 15:55 04.09.2022)
© AAEnflasyon
Enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
© AA
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Orta Vadeli Program'da büyümenin 2023'te yüzde 5, 2024 ve 2025'te yüzde 5.5 olması öngörüldü. Enflasyonun ise bu yıl için yüzde 65, 2023'te yüzde 24.9, 2024'te yüzde 13.8, 2025'te yüzde 9.9 olması hedeflendi.
Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 2023-2025 dönemini kapsayan OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi.
Buna göre büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 5 oldu. Ekonominin 2023'te yüzde 5, 2024 ve 2025 yıllarında ise yüzde 5.5 büyüyeceği öngörüldü.
Enflasyonun bu yıl yüzde 65 olacağı tahmin edilirken, enflasyon hedefi gelecek yıl için yüzde 24.9, 2024 için yüzde 13.8, 2025 için yüzde 9.9 olarak belirlendi.
Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2023'te yüzde 3.5, program dönemi sonunda ise yüzde 1.5 olarak gerçekleşeceği öngörüldü.
Programda işsizlik oranının bu yıl sonunda yüzde 10.8 olacağına yer verilirken, gelecek yıl hedefi yüzde 10.4, 2024 yılı için yüzde 9.9 ve 2025 için ise yüzde 9.6 olarak tahmin edildi.
İhracatın, 2022 sonunda 255 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilirken, 2023'te 265 milyar dolar, 2024'te 285 milyar dolar, program sonunda 305 milyar dolar olması hedeflendi.
İthalatın, 2022 sonunda 360 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi, 2023'te 345 milyar dolar, 2024'te 363 milyar dolar, 2025'te de 384 milyar dolar olması öngörüldü.
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