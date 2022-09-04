https://sputniknews.com.tr/20220904/msb-duyurdu-tahil-yuklu-12-gemi-daha-ukraynadan-hareket-etti-1060787221.html
MSB duyurdu: Tahıl yüklü 12 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
MSB duyurdu: Tahıl yüklü 12 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 12 geminin daha hareket ettiğini duyurdu. 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T12:34+0300
2022-09-04T12:34+0300
2022-09-04T12:34+0300
ukrayna krizi
milli savunma bakanlığı (msb)
tahıl
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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatının İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin kontrolünde sürdüğü belirtildi.Açıklamada bu sabah itibarıyla 12 geminin daha tahıl yüklü olarak Ukrayna limanlarından ayrıldığı bilgisi yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20220901/tahil-sevkiyati-kapsaminda-ukraynadan-5-gemi-daha-hareket-etti-1060672336.html
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milli savunma bakanlığı (msb), tahıl
milli savunma bakanlığı (msb), tahıl
MSB duyurdu: Tahıl yüklü 12 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
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Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 12 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatının İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin kontrolünde sürdüğü belirtildi.
Açıklamada bu sabah itibarıyla 12 geminin daha tahıl yüklü olarak Ukrayna limanlarından ayrıldığı bilgisi yer aldı.