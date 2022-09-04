https://sputniknews.com.tr/20220904/msb-duyurdu-tahil-yuklu-12-gemi-daha-ukraynadan-hareket-etti-1060787221.html

MSB duyurdu: Tahıl yüklü 12 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

MSB duyurdu: Tahıl yüklü 12 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 12 geminin daha hareket ettiğini duyurdu. 04.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-04T12:34+0300

2022-09-04T12:34+0300

2022-09-04T12:34+0300

ukrayna krizi

milli savunma bakanlığı (msb)

tahıl

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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatının İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin kontrolünde sürdüğü belirtildi.Açıklamada bu sabah itibarıyla 12 geminin daha tahıl yüklü olarak Ukrayna limanlarından ayrıldığı bilgisi yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20220901/tahil-sevkiyati-kapsaminda-ukraynadan-5-gemi-daha-hareket-etti-1060672336.html

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milli savunma bakanlığı (msb), tahıl