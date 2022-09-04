https://sputniknews.com.tr/20220904/mit-irakin-kuzeyindeki-sincarda-pkkli-bedirhan-abiyi-etkisiz-hale-getirdi-1060784135.html

MİT'ten Sincar'da operasyon: PKK'lı Bedirhan Abi etkisiz hale getirildi

MİT'ten Sincar'da operasyon: PKK'lı Bedirhan Abi etkisiz hale getirildi

MİT, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği nokta operasyonla, terör örgütü PKK'lı yönetici ‘Darav Gevda’ kod adlı Bedirhan Abi'yi etkisiz hale getirdi. 04.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-04T11:11+0300

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2011'de PKK saflarına katılan Abi, Şırnak ve Yüksekova'daki terörist faaliyetlerine, örgüt yönetimi tarafından gönderildiği Irak'ta devam etti. Türkiye'de bulunduğu dönemde bazı güvenlik güçlerinin şehit edilmesiyle sonuçlanan eylemlere katılan Abi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından hedef listesine dahil edildi.Abi, PKK'ya bağlı sözde Sincar Savunma Birlikleri'nde (YBŞ) sözde tabur ve cephe sorumlusu olarak görev yaptı. En son terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde tugay sorumlusu olarak terörist faaliyetlerini yürüten Türk vatandaşı Bedirhan Abi, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

https://sputniknews.com.tr/20220831/mitten-operasyon-pkkli-umit-tarhan-etkisiz-hale-getirildi-1060604420.html

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