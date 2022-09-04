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MİT'ten Sincar'da operasyon: PKK'lı Bedirhan Abi etkisiz hale getirildi
MİT'ten Sincar'da operasyon: PKK'lı Bedirhan Abi etkisiz hale getirildi
MİT, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği nokta operasyonla, terör örgütü PKK'lı yönetici ‘Darav Gevda’ kod adlı Bedirhan Abi'yi etkisiz hale getirdi. 04.09.2022, Sputnik Türkiye
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2011'de PKK saflarına katılan Abi, Şırnak ve Yüksekova'daki terörist faaliyetlerine, örgüt yönetimi tarafından gönderildiği Irak'ta devam etti. Türkiye'de bulunduğu dönemde bazı güvenlik güçlerinin şehit edilmesiyle sonuçlanan eylemlere katılan Abi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından hedef listesine dahil edildi.Abi, PKK'ya bağlı sözde Sincar Savunma Birlikleri'nde (YBŞ) sözde tabur ve cephe sorumlusu olarak görev yaptı. En son terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde tugay sorumlusu olarak terörist faaliyetlerini yürüten Türk vatandaşı Bedirhan Abi, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
https://sputniknews.com.tr/20220831/mitten-operasyon-pkkli-umit-tarhan-etkisiz-hale-getirildi-1060604420.html
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mit, pkk, operasyon
mit, pkk, operasyon

MİT'ten Sincar'da operasyon: PKK'lı Bedirhan Abi etkisiz hale getirildi

11:11 04.09.2022 (güncellendi: 11:16 04.09.2022)
© AAPKK'lı Bedirhan Abi
PKK'lı Bedirhan Abi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
© AA
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MİT, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği nokta operasyonla, terör örgütü PKK'lı yönetici ‘Darav Gevda’ kod adlı Bedirhan Abi'yi etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2011'de PKK saflarına katılan Abi, Şırnak ve Yüksekova'daki terörist faaliyetlerine, örgüt yönetimi tarafından gönderildiği Irak'ta devam etti. Türkiye'de bulunduğu dönemde bazı güvenlik güçlerinin şehit edilmesiyle sonuçlanan eylemlere katılan Abi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından hedef listesine dahil edildi.
Abi, PKK'ya bağlı sözde Sincar Savunma Birlikleri'nde (YBŞ) sözde tabur ve cephe sorumlusu olarak görev yaptı. En son terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde tugay sorumlusu olarak terörist faaliyetlerini yürüten Türk vatandaşı Bedirhan Abi, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
MİT'ten operasyon: PKK'lı Ümit Tarhan etkisiz hale getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
TÜRKİYE
MİT'ten operasyon: PKK'lı Ümit Tarhan etkisiz hale getirildi
31 Ağustos, 10:57
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