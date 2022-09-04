https://sputniknews.com.tr/20220904/mardin-valiliginden-bir-kisinin-hayatini-kaybettigi-olayla-ilgili-aciklama-kaldirim-tasina-takildi-1060778267.html
Mardin Valiliği'nden bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama: Kaldırım taşına takıldı
Mardin Valiliği'nden bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama: Kaldırım taşına takıldı
Mardin Valiliği, Midyat'ta bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklamada bulundu. 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T03:11+0300
2022-09-04T03:11+0300
2022-09-04T03:11+0300
türkiye
mardin
mardin valiliği
midyat
polis
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Valilikten yapılan açıklamada, 1 Eylül’de İlçe Asayiş Büro Amirliği görevlilerince, Sanayi Mahallesi Cizre Caddesi’nde, suç kayıtları mevcut iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü kaydedildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere verildi:
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mardin, mardin valiliği, midyat, polis
mardin, mardin valiliği, midyat, polis
Mardin Valiliği'nden bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama: Kaldırım taşına takıldı
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Mardin Valiliği, Midyat'ta bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklamada bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, 1 Eylül’de İlçe Asayiş Büro Amirliği görevlilerince, Sanayi Mahallesi Cizre Caddesi’nde, suç kayıtları mevcut iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü kaydedildi.
Açıklamanın devamında şu ifadelere verildi:
“Çalışma sırasında Adem Kara ekiplerimizden kaçmaya çalışmış, bunun üzerine personelimiz tarafından havaya ikaz atışı yapılmıştır. Şahsın kaçmaya çalışmaya devam etmesi üzerine personelimiz takibe başlamış, bu sırada kaldırım taşına ayağının takılması sonucu silahı ateş almış ve Adem Kara yaralanmıştır. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Adem Kara’nın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.”