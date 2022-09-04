Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20220904/izel-sahnede-fenalasti-yardimina-celik-ile-ercan-kostu-1060781886.html
İzel sahnede fenalaştı: Yardımına Çelik ile Ercan koştu
İzel sahnede fenalaştı: Yardımına Çelik ile Ercan koştu
31 yıl sonra yeniden bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan grubunun Fethiye konserinde İzel fenalaştı. 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T10:25+0300
2022-09-04T10:32+0300
izel
çelik
yaşam
bayılma
konser
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/16/1059030397_1:0:607:341_1920x0_80_0_0_d8a2ece104472b7bf9e7773ed6aa3eb6.png
Yıllar sonra yeniden bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan'ın, Kuruçeşme Açıkhava’da başlayan konser maratonu dün akşam Fethiye'de devam etti. 90'lı yıllara damgasını vuran grup, Babadağ'da hayranlarıyla buluştu.Konserin ilerleyen dakikalarında talihsiz anlar yaşandı. Grup üyelerinden İzel Çeliköz, sahnede fenalaştı. Ünlü şarkıcının yardımına sahne arkadaşları Çelik ve Ercan Saatçi koştu. Kulise götürülen İzel’e, doktorlar hemen müdahale etti. İzel'in tansiyonunun düştüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20220722/izel-celik-ercan-30-yil-sonra-yeniden-bir-araya-geliyor-1059030015.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/16/1059030397_76:0:531:341_1920x0_80_0_0_f5b4448b1af3fbffce0ccbd9587b3bb9.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
izel, çelik, bayılma, konser
izel, çelik, bayılma, konser

İzel sahnede fenalaştı: Yardımına Çelik ile Ercan koştu

10:25 04.09.2022 (güncellendi: 10:32 04.09.2022)
© DHAErcan, İzel, Çelik,
Ercan, İzel, Çelik, - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
© DHA
Abone olTelegram
31 yıl sonra yeniden bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan grubunun Fethiye konserinde İzel fenalaştı.
Yıllar sonra yeniden bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan'ın, Kuruçeşme Açıkhava’da başlayan konser maratonu dün akşam Fethiye'de devam etti. 90'lı yıllara damgasını vuran grup, Babadağ'da hayranlarıyla buluştu.
Konserin ilerleyen dakikalarında talihsiz anlar yaşandı. Grup üyelerinden İzel Çeliköz, sahnede fenalaştı. Ünlü şarkıcının yardımına sahne arkadaşları Çelik ve Ercan Saatçi koştu.
Kulise götürülen İzel’e, doktorlar hemen müdahale etti. İzel'in tansiyonunun düştüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Ercan, İzel, Çelik, - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
YAŞAM
İzel, Çelik, Ercan 30 yıl sonra yeniden bir araya geliyor
22 Temmuz, 23:01
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала