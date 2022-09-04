https://sputniknews.com.tr/20220904/izel-sahnede-fenalasti-yardimina-celik-ile-ercan-kostu-1060781886.html

İzel sahnede fenalaştı: Yardımına Çelik ile Ercan koştu

İzel sahnede fenalaştı: Yardımına Çelik ile Ercan koştu

31 yıl sonra yeniden bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan grubunun Fethiye konserinde İzel fenalaştı. 04.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-04T10:25+0300

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izel

çelik

yaşam

bayılma

konser

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Yıllar sonra yeniden bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan'ın, Kuruçeşme Açıkhava’da başlayan konser maratonu dün akşam Fethiye'de devam etti. 90'lı yıllara damgasını vuran grup, Babadağ'da hayranlarıyla buluştu.Konserin ilerleyen dakikalarında talihsiz anlar yaşandı. Grup üyelerinden İzel Çeliköz, sahnede fenalaştı. Ünlü şarkıcının yardımına sahne arkadaşları Çelik ve Ercan Saatçi koştu. Kulise götürülen İzel’e, doktorlar hemen müdahale etti. İzel'in tansiyonunun düştüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20220722/izel-celik-ercan-30-yil-sonra-yeniden-bir-araya-geliyor-1059030015.html

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izel, çelik, bayılma, konser