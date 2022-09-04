https://sputniknews.com.tr/20220904/izel-sahnede-fenalasti-yardimina-celik-ile-ercan-kostu-1060781886.html
İzel sahnede fenalaştı: Yardımına Çelik ile Ercan koştu
İzel sahnede fenalaştı: Yardımına Çelik ile Ercan koştu
31 yıl sonra yeniden bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan grubunun Fethiye konserinde İzel fenalaştı. 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T10:25+0300
2022-09-04T10:25+0300
2022-09-04T10:32+0300
izel
çelik
yaşam
bayılma
konser
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Yıllar sonra yeniden bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan'ın, Kuruçeşme Açıkhava’da başlayan konser maratonu dün akşam Fethiye'de devam etti. 90'lı yıllara damgasını vuran grup, Babadağ'da hayranlarıyla buluştu.Konserin ilerleyen dakikalarında talihsiz anlar yaşandı. Grup üyelerinden İzel Çeliköz, sahnede fenalaştı. Ünlü şarkıcının yardımına sahne arkadaşları Çelik ve Ercan Saatçi koştu. Kulise götürülen İzel’e, doktorlar hemen müdahale etti. İzel'in tansiyonunun düştüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20220722/izel-celik-ercan-30-yil-sonra-yeniden-bir-araya-geliyor-1059030015.html
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izel, çelik, bayılma, konser
izel, çelik, bayılma, konser
İzel sahnede fenalaştı: Yardımına Çelik ile Ercan koştu
10:25 04.09.2022 (güncellendi: 10:32 04.09.2022) Abone ol
31 yıl sonra yeniden bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan grubunun Fethiye konserinde İzel fenalaştı.
Yıllar sonra yeniden bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan'ın, Kuruçeşme Açıkhava’da başlayan konser maratonu dün akşam Fethiye'de devam etti. 90'lı yıllara damgasını vuran grup, Babadağ'da hayranlarıyla buluştu.
Konserin ilerleyen dakikalarında talihsiz anlar yaşandı. Grup üyelerinden İzel Çeliköz, sahnede fenalaştı. Ünlü şarkıcının yardımına sahne arkadaşları Çelik ve Ercan Saatçi koştu.
Kulise götürülen İzel’e, doktorlar hemen müdahale etti. İzel'in tansiyonunun düştüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.