https://sputniknews.com.tr/20220904/iki-ayda-12-motosiklet-caldi-yakalanmayinca-calmaya-devam-ettim-1060786473.html

İki ayda 12 motosiklet çaldı: 'Yakalanmayınca çalmaya devam ettim'

İki ayda 12 motosiklet çaldı: 'Yakalanmayınca çalmaya devam ettim'

Adana'da 2 ayda 12 motosikleti çalan Nevzat Sevim ile kendisine gözcülük yapan A.C.B. ve E.G. tutuklandı. E.G. sorgusunda polisin kendilerini tanıdığını, bu... 04.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-04T12:18+0300

2022-09-04T12:18+0300

2022-09-04T12:24+0300

motosiklet

hırsızlık

türkiye

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Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 2 ayda çalınan 12 motosiklet ile ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin park halindeki motosikletleri çaldığını tespit etti. Ekipler ayrıca 2 şüphelinin gözcülük yaptığını belirledi. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin 22 yaşındaki Nevzat Sevim ile arkadaşları 15 yaşındaki A.C.B. ve 17 yaşındaki E.G. olduğunu belirleyen ekipler, Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde eve baskın yaptı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, evdeki aramada çalınan motosikletler bulunamadı.Emniyete götürülen şüphelilerden A.C.B. ile E.G.'nin, 'hırsızlık' suçundan cezaevine girip, burada tanıştıkları ayrıca geçen ay tahliye oldukları öğrenildi. E.G., sorgusunda, "Polis tarafından tanındığımız için motosikletleri çalmadık. Mahallede tanıştığımız Nevzat'a çaldırdık" ifadelerini kullandı. Nevzat Sevim ise ifadesinde "Bir motosiklet çaldıktan sonra 2 gün bekledim. Yakalanmadığımı anlayınca, çalmaya devam ettim" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nevzat Sevim, A.C.B. ve E.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

https://sputniknews.com.tr/20220725/hirsiz-sandigi-motosikletliye-otomobiliyle-carpti-bir-ozur-dilemesini-bekledim-ama-onu-bile-yapmadi-1059109804.html

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