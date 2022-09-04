https://sputniknews.com.tr/20220904/futbolcu-mostafa-mohamedin-aracinin-carptigi-yasli-adam-hayatini-kaybetti-1060782862.html

Futbolcu Mostafa Mohamed'in aracının çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Futbolcu Mostafa Mohamed'in aracının çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Galatasaray’ın Nantes’e kiraladığı ünlü futbolcu Mostafa Mohamed’in cipiyle seyreden arkadaşının Şişli’de yolun karşısına geçerken çarptığı yaşlı adam, tedavi... 04.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-04T10:40+0300

2022-09-04T10:40+0300

2022-09-04T10:40+0300

mostafa mohamed

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Şişli Merkez Mahallesi’nde önceki hafta salı günü saat 14.00 sıralarında yaşanan kazada, Galatasaray’ın Fransız takım Nantes’e kiraladığı ünlü futbolcu Mostafa Mohamed’in cipini kullanan Mısır uyruklu Amr Elboushi, cadde üzerinde seyretmeye başladı.Süratli olduğu öne sürülen sürücü Elboushi, iddiaya göre trafik ışıklarına geldiğinde kırmızı yanmıştı. Ancak süratli olduğu için frene basmayan sürücü, o esnada yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 63 yaşındaki Hayrettin Korkmaz’a çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak metrelerce uzağa savrulan Korkmaz, ağır şekilde yaralanmıştı.Beyin kanaması geçirip ameliyata alınmıştıKazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Hayrettin Korkmaz’ı, yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kağıthane Çağlayan’daki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına alınmıştı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen adamın, yoğun bakım servisinde uyutulduğu ve bu sabah ameliyata alınacağı öğrenilmişti.1 hafta süren yaşam mücadelesini kaybettiOlayın ertesi günü özel bir hastanede ameliyata alınması sonrasında yoğun bakım servisinde yaklaşık 1 hafta tedavi görünen Hayrettin Korkmaz, kalbinin durması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Hastanedeki işlemlerinin ardından cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Korkmaz, Beyoğlu Piri Paşa Mahallesi’ndeki Hacı Şaban Camii’nde Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Hasköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.Sürücü serbest bırakılmıştıÖte yandan polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutmuş, çalışmaların ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen sürücü Elboushi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. Kazaya karışan aracın ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldüğü öğrenilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220127/galatasaray-oyuncusu-mohamedin-yerine-sinava-giren-arkadasina-misirda-gozalti-1053186366.html

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mostafa mohamed