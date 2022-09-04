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https://sputniknews.com.tr/20220904/fransa-basini-icisleri-bakani-darmanin-imamlari-sinir-disi-etmeye-hazirlaniyor-1060795709.html
Fransa basını: İçişleri Bakanı Darmanin, imamları sınır dışı etmeye hazırlanıyor
Fransa basını: İçişleri Bakanı Darmanin, imamları sınır dışı etmeye hazırlanıyor
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in, Danıştay'ın İmam Hassan Iquioussen'nin sınır dışı edilmesine 'yeşil ışık yakmasıyla' çok sayıda imamı daha ülkeden... 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T17:44+0300
2022-09-04T17:44+0300
dünya
fransa
imam
sınır dışı
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Mediapart gazetesinden Lou Syrah tarafından kaleme alınan haberde, Darmanin'in tanınmış Müslüman isimleri sınır dışı etmeye hazırlandığı iddiasına yer verildi.Haberde ayrıca Fransız makamlarının aralarında önde gelen Müslüman temsilcilerden Ahmed Jaballah ile birçok imamın da bulunduğu çok sayıda kişinin oturumlarını yenilemediği ve bazılarının "Müslüman Kardeşler" ile iltisaklı gibi gösterilerek "Cumhuriyet düşmanı" olarak lanse edildiklerine dikkat çekildi.Hükümet yetkililerinin yıllardır aşırı sağın kullandığı argümanları Müslüman kurum ve kişilere karşı kullanmaya başladığına işaret edilen haberde, İslamofobi ile mücadele mağdurlarının yine Müslümanlar olduğu vurgulandı.Fransa'nın 'laboratuvarlık' durumuHaberde, Danıştay kararından birkaç gün sonra İçişleri Bakanlığı bünyesindeki birimlerin sınır dışı edilmeleri için aralarında vaizler, dernek başkanları ve temsilcilerden 100'e yakın ismin bulunduğu bir liste hazırladığı belirtilerek, Fransız Bakan'ın, "Danıştay kararı, bir kişinin, Fransa'da, doğmuş, evlenmiş, çocukları olmuş ve 58 yaşına gelmiş olsa da sınır dışı edilmesine imkan tanıyor." ifadeleri anımsatıldı.Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un göreve gelmesinden bu yana 72'si son 7 ayda olmak üzere toplam 734 kişinin benzer gerekçelerle sınır dışı edildiği hatırlatılan haberde, sınır dışı edilmesi kararı çıkmadan önce ülkeyi terk ettiği ortaya çıkan İmam Iquioussen'nin, gönderilme gerekçeleri arasında gösterilen "antisemitizm" ya da "kadın düşmanlığı" suçlamalarının hiçbirisinden hüküm giymediği ve ceza almadığının altı çizildi.Haberde ayrıca Darmanin'in Turcoing Belediye Başkanı olduğu seçimlerde ona yardım etmediği için Iquioussen'i özellikle ilk başta hedefe koyduğu iddia edildi.Öte yandan Fransa'da "istenmeyen adam" ilan edilen Mısır asıllı İsviçre vatandaşı düşünür, akademisyen, yazar ve İslamolog Prof. Dr. Tarık Ramazan da sosyal medyadan "Fransa'daki durumun laboratuvarda incelenecek bir hal aldığı ve çoğunluğun sessiz kalması nedeniyle İçişleri Bakanı'nı bundan sonra kimsenin durduramayacağı" değerlendirmesinde bulundu.Ülkeyi terk ettiği halde yakalanıp sınır dışı edilmek istenen İmam: Hassan Iquioussenİçişleri Bakanı Darmanin, 28 Temmuz'da Twitter'dan yaptığı açıklamada, İmam Hassan Iquioussen'in yıllardır Fransa'nın değerlerine karşı, laiklik ve kadın erkek eşitliği ilkelerine aykırı nefret söylemi sergilediğini ileri sürmüş ve Fransız topraklarından gönderileceğini ifade etmişti.Iquioussen'in avukatı aracılığıyla başvurduğu Paris İdari Mahkemesi, Bakan Darmanin'nin imamın sınır dışı edilmesine yönelik kararını "özel ve aile hayatını orantısız şekilde ihlal ettiği" gerekçesiyle askıya almıştı.Darmanin'in yönetimindeki İçişleri Bakanlığı, mahkemenin kararına itiraz ederek Danıştaya başvuru yapmıştı.Danıştay 30 Ağustos'ta mahkemenin kararını bozarak Iquioussen'in sınır dışı edilmesine yeşil ışık yakmıştı.Kararın ardından Fransız polisi Darmanin'in talimatıyla ivedilikle imamın evine baskın yapsa da Iquioussen'in karardan önce ülkeyi terk ettiği ortaya çıkmıştı.Fransa imamı geri getirerek sınır dışı etmek için yakalama kararı çıkarmıştı.İnsan hakları savunucuları, sabıkası olmayan ve cezası bulunmayan imamın sınır dışı kararına tepki göstermişti.Başkent Paris'te dün yüzlerce kişi imamın sınır dışı kararını protesto etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220805/fransada-mahkeme-imamin-sinir-disi-edilmesi-kararini-askiya-aldi-1059559278.html
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fransa, imam, sınır dışı
fransa, imam, sınır dışı

Fransa basını: İçişleri Bakanı Darmanin, imamları sınır dışı etmeye hazırlanıyor

17:44 04.09.2022
© AFP 2022 / MEHDI FEDOUACH Gerald Darmanin
 Gerald Darmanin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
© AFP 2022 / MEHDI FEDOUACH
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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in, Danıştay'ın İmam Hassan Iquioussen'nin sınır dışı edilmesine 'yeşil ışık yakmasıyla' çok sayıda imamı daha ülkeden göndermek için liste oluşturduğu öne sürüldü.
Mediapart gazetesinden Lou Syrah tarafından kaleme alınan haberde, Darmanin'in tanınmış Müslüman isimleri sınır dışı etmeye hazırlandığı iddiasına yer verildi.
Haberde ayrıca Fransız makamlarının aralarında önde gelen Müslüman temsilcilerden Ahmed Jaballah ile birçok imamın da bulunduğu çok sayıda kişinin oturumlarını yenilemediği ve bazılarının "Müslüman Kardeşler" ile iltisaklı gibi gösterilerek "Cumhuriyet düşmanı" olarak lanse edildiklerine dikkat çekildi.
Hükümet yetkililerinin yıllardır aşırı sağın kullandığı argümanları Müslüman kurum ve kişilere karşı kullanmaya başladığına işaret edilen haberde, İslamofobi ile mücadele mağdurlarının yine Müslümanlar olduğu vurgulandı.

Fransa'nın 'laboratuvarlık' durumu

Haberde, Danıştay kararından birkaç gün sonra İçişleri Bakanlığı bünyesindeki birimlerin sınır dışı edilmeleri için aralarında vaizler, dernek başkanları ve temsilcilerden 100'e yakın ismin bulunduğu bir liste hazırladığı belirtilerek, Fransız Bakan'ın, "Danıştay kararı, bir kişinin, Fransa'da, doğmuş, evlenmiş, çocukları olmuş ve 58 yaşına gelmiş olsa da sınır dışı edilmesine imkan tanıyor." ifadeleri anımsatıldı.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un göreve gelmesinden bu yana 72'si son 7 ayda olmak üzere toplam 734 kişinin benzer gerekçelerle sınır dışı edildiği hatırlatılan haberde, sınır dışı edilmesi kararı çıkmadan önce ülkeyi terk ettiği ortaya çıkan İmam Iquioussen'nin, gönderilme gerekçeleri arasında gösterilen "antisemitizm" ya da "kadın düşmanlığı" suçlamalarının hiçbirisinden hüküm giymediği ve ceza almadığının altı çizildi.
Haberde ayrıca Darmanin'in Turcoing Belediye Başkanı olduğu seçimlerde ona yardım etmediği için Iquioussen'i özellikle ilk başta hedefe koyduğu iddia edildi.
Öte yandan Fransa'da "istenmeyen adam" ilan edilen Mısır asıllı İsviçre vatandaşı düşünür, akademisyen, yazar ve İslamolog Prof. Dr. Tarık Ramazan da sosyal medyadan "Fransa'daki durumun laboratuvarda incelenecek bir hal aldığı ve çoğunluğun sessiz kalması nedeniyle İçişleri Bakanı'nı bundan sonra kimsenin durduramayacağı" değerlendirmesinde bulundu.
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Ülkeyi terk ettiği halde yakalanıp sınır dışı edilmek istenen İmam: Hassan Iquioussen

İçişleri Bakanı Darmanin, 28 Temmuz'da Twitter'dan yaptığı açıklamada, İmam Hassan Iquioussen'in yıllardır Fransa'nın değerlerine karşı, laiklik ve kadın erkek eşitliği ilkelerine aykırı nefret söylemi sergilediğini ileri sürmüş ve Fransız topraklarından gönderileceğini ifade etmişti.
Iquioussen'in avukatı aracılığıyla başvurduğu Paris İdari Mahkemesi, Bakan Darmanin'nin imamın sınır dışı edilmesine yönelik kararını "özel ve aile hayatını orantısız şekilde ihlal ettiği" gerekçesiyle askıya almıştı.
Darmanin'in yönetimindeki İçişleri Bakanlığı, mahkemenin kararına itiraz ederek Danıştaya başvuru yapmıştı.
Danıştay 30 Ağustos'ta mahkemenin kararını bozarak Iquioussen'in sınır dışı edilmesine yeşil ışık yakmıştı.
Kararın ardından Fransız polisi Darmanin'in talimatıyla ivedilikle imamın evine baskın yapsa da Iquioussen'in karardan önce ülkeyi terk ettiği ortaya çıkmıştı.
Fransa imamı geri getirerek sınır dışı etmek için yakalama kararı çıkarmıştı.
İnsan hakları savunucuları, sabıkası olmayan ve cezası bulunmayan imamın sınır dışı kararına tepki göstermişti.
Başkent Paris'te dün yüzlerce kişi imamın sınır dışı kararını protesto etmişti.
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