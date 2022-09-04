https://sputniknews.com.tr/20220904/ev-hapsinde-olan-gulsenin-yerine-orkestra-ve-vokal-grubu-sahne-aldi-1060780441.html
Ev hapsinde olan Gülşen'in yerine orkestra ve vokal grubu sahne aldı
Ev hapsinde olan Gülşen'in yerine orkestra ve vokal grubu sahne aldı
İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) çerçevesinde düzenlenecek 'İEF Çim Konserleri'nde sahneye çıkması planlanan şarkıcı Gülşen'in ev hapsinde bulunması nedeniyle... 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T09:25+0300
2022-09-04T09:25+0300
2022-09-04T09:27+0300
gülşen
yaşam
konser
izmir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1060780298_0:181:2048:1333_1920x0_80_0_0_94a328322b0325b1de2101c3c762d991.jpg
İzmir'de 91. kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı ve Terra Madre Anadolu İzmir kapsamındaki etkinlikler devam ediyor. 2- 11 Eylül tarihlerinde Kültürpark'ta devam edecek Çim Konserleri kapsamında yapılması planlanan Gülşen konserinde, şarkıcının ev hapsi nedeniyle sahneye çıkamadığı için Gülşen'in, Sinem Akkaya ve Fatma Gaye Biçer’den oluşan vokal grubu ve orkestrası sahne aldı. Orkestra ve vokaller, Gülşen’in kliplerinden bir seçkinin gösterimi ile sahneye çıktı ve Yurtta Aşk Cihanda Aşk şarkısı ile açılış yaptı. "Bu akşamki Gülşen konserimize hoş geldiniz" diyen vokal ekibi, "Sizlere Gülşen’in sevgisini getirdik, hep beraber söyleyelim, biz de sevgimizi ona gönderelim" dedi.Gülşen şarkılarının seslendirildiği, kliplerinin gösterildiği konsere, fuar ziyaretçileri büyük ilgi gösterdi. Alanda toplanan binlerce kişi hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti.
https://sputniknews.com.tr/20220903/izmirde-gulsenin-yerine-vokalistleri-ve-orkestra-sahnede-olacak-1060762070.html
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1060780298_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_bcf47a7624d580ea47c354524b07874f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gülşen, konser, izmir
Ev hapsinde olan Gülşen'in yerine orkestra ve vokal grubu sahne aldı
09:25 04.09.2022 (güncellendi: 09:27 04.09.2022) Abone ol
İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) çerçevesinde düzenlenecek 'İEF Çim Konserleri'nde sahneye çıkması planlanan şarkıcı Gülşen'in ev hapsinde bulunması nedeniyle sahneye şarkıcının orkestra ve vokal grubu çıktı.
İzmir'de 91. kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı ve Terra Madre Anadolu İzmir kapsamındaki etkinlikler devam ediyor. 2- 11 Eylül tarihlerinde Kültürpark'ta devam edecek Çim Konserleri kapsamında yapılması planlanan Gülşen konserinde, şarkıcının ev hapsi nedeniyle sahneye çıkamadığı için Gülşen'in, Sinem Akkaya ve Fatma Gaye Biçer’den oluşan vokal grubu ve orkestrası sahne aldı.
Orkestra ve vokaller, Gülşen’in kliplerinden bir seçkinin gösterimi ile sahneye çıktı ve Yurtta Aşk Cihanda Aşk şarkısı ile açılış yaptı. "Bu akşamki Gülşen konserimize hoş geldiniz" diyen vokal ekibi, "Sizlere Gülşen’in sevgisini getirdik, hep beraber söyleyelim, biz de sevgimizi ona gönderelim" dedi.
Gülşen şarkılarının seslendirildiği, kliplerinin gösterildiği konsere, fuar ziyaretçileri büyük ilgi gösterdi. Alanda toplanan binlerce kişi hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti.