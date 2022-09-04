https://sputniknews.com.tr/20220904/ev-hapsinde-olan-gulsenin-yerine-orkestra-ve-vokal-grubu-sahne-aldi-1060780441.html

Ev hapsinde olan Gülşen'in yerine orkestra ve vokal grubu sahne aldı

Ev hapsinde olan Gülşen'in yerine orkestra ve vokal grubu sahne aldı

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) çerçevesinde düzenlenecek 'İEF Çim Konserleri'nde sahneye çıkması planlanan şarkıcı Gülşen'in ev hapsinde bulunması nedeniyle... 04.09.2022, Sputnik Türkiye

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gülşen

yaşam

konser

izmir

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İzmir'de 91. kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı ve Terra Madre Anadolu İzmir kapsamındaki etkinlikler devam ediyor. 2- 11 Eylül tarihlerinde Kültürpark'ta devam edecek Çim Konserleri kapsamında yapılması planlanan Gülşen konserinde, şarkıcının ev hapsi nedeniyle sahneye çıkamadığı için Gülşen'in, Sinem Akkaya ve Fatma Gaye Biçer’den oluşan vokal grubu ve orkestrası sahne aldı. Orkestra ve vokaller, Gülşen’in kliplerinden bir seçkinin gösterimi ile sahneye çıktı ve Yurtta Aşk Cihanda Aşk şarkısı ile açılış yaptı. "Bu akşamki Gülşen konserimize hoş geldiniz" diyen vokal ekibi, "Sizlere Gülşen’in sevgisini getirdik, hep beraber söyleyelim, biz de sevgimizi ona gönderelim" dedi.Gülşen şarkılarının seslendirildiği, kliplerinin gösterildiği konsere, fuar ziyaretçileri büyük ilgi gösterdi. Alanda toplanan binlerce kişi hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti.

https://sputniknews.com.tr/20220903/izmirde-gulsenin-yerine-vokalistleri-ve-orkestra-sahnede-olacak-1060762070.html

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