Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20220904/ev-hapsinde-olan-gulsenin-yerine-orkestra-ve-vokal-grubu-sahne-aldi-1060780441.html
Ev hapsinde olan Gülşen'in yerine orkestra ve vokal grubu sahne aldı
Ev hapsinde olan Gülşen'in yerine orkestra ve vokal grubu sahne aldı
İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) çerçevesinde düzenlenecek 'İEF Çim Konserleri'nde sahneye çıkması planlanan şarkıcı Gülşen'in ev hapsinde bulunması nedeniyle... 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T09:25+0300
2022-09-04T09:27+0300
gülşen
yaşam
konser
izmir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1060780298_0:181:2048:1333_1920x0_80_0_0_94a328322b0325b1de2101c3c762d991.jpg
İzmir'de 91. kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı ve Terra Madre Anadolu İzmir kapsamındaki etkinlikler devam ediyor. 2- 11 Eylül tarihlerinde Kültürpark'ta devam edecek Çim Konserleri kapsamında yapılması planlanan Gülşen konserinde, şarkıcının ev hapsi nedeniyle sahneye çıkamadığı için Gülşen'in, Sinem Akkaya ve Fatma Gaye Biçer’den oluşan vokal grubu ve orkestrası sahne aldı. Orkestra ve vokaller, Gülşen’in kliplerinden bir seçkinin gösterimi ile sahneye çıktı ve Yurtta Aşk Cihanda Aşk şarkısı ile açılış yaptı. "Bu akşamki Gülşen konserimize hoş geldiniz" diyen vokal ekibi, "Sizlere Gülşen’in sevgisini getirdik, hep beraber söyleyelim, biz de sevgimizi ona gönderelim" dedi.Gülşen şarkılarının seslendirildiği, kliplerinin gösterildiği konsere, fuar ziyaretçileri büyük ilgi gösterdi. Alanda toplanan binlerce kişi hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti.
https://sputniknews.com.tr/20220903/izmirde-gulsenin-yerine-vokalistleri-ve-orkestra-sahnede-olacak-1060762070.html
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1060780298_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_bcf47a7624d580ea47c354524b07874f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gülşen, konser, izmir
gülşen, konser, izmir

Ev hapsinde olan Gülşen'in yerine orkestra ve vokal grubu sahne aldı

09:25 04.09.2022 (güncellendi: 09:27 04.09.2022)
© DHAGülşen'in orkestra ve vokal grubu
Gülşen'in orkestra ve vokal grubu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
© DHA
Abone olTelegram
İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) çerçevesinde düzenlenecek 'İEF Çim Konserleri'nde sahneye çıkması planlanan şarkıcı Gülşen'in ev hapsinde bulunması nedeniyle sahneye şarkıcının orkestra ve vokal grubu çıktı.
İzmir'de 91. kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı ve Terra Madre Anadolu İzmir kapsamındaki etkinlikler devam ediyor. 2- 11 Eylül tarihlerinde Kültürpark'ta devam edecek Çim Konserleri kapsamında yapılması planlanan Gülşen konserinde, şarkıcının ev hapsi nedeniyle sahneye çıkamadığı için Gülşen'in, Sinem Akkaya ve Fatma Gaye Biçer’den oluşan vokal grubu ve orkestrası sahne aldı.
Orkestra ve vokaller, Gülşen’in kliplerinden bir seçkinin gösterimi ile sahneye çıktı ve Yurtta Aşk Cihanda Aşk şarkısı ile açılış yaptı. "Bu akşamki Gülşen konserimize hoş geldiniz" diyen vokal ekibi, "Sizlere Gülşen’in sevgisini getirdik, hep beraber söyleyelim, biz de sevgimizi ona gönderelim" dedi.
Gülşen şarkılarının seslendirildiği, kliplerinin gösterildiği konsere, fuar ziyaretçileri büyük ilgi gösterdi. Alanda toplanan binlerce kişi hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti.
Gülşen - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
TÜRKİYE
İzmir'de Gülşen'in yerine vokalistleri ve orkestra sahnede olacak
Dün, 14:59
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала