https://sputniknews.com.tr/20220904/erdogandan-sivas-kongresi-mesaji-gazi-mustafa-kemal-ve-tum-kahramanlarimizi-sukranla-aniyorum-1060789188.html

Erdoğan'dan 'Sivas Kongresi' mesajı: Gazi Mustafa Kemal ve tüm kahramanlarımızı şükranla anıyorum

Erdoğan'dan 'Sivas Kongresi' mesajı: Gazi Mustafa Kemal ve tüm kahramanlarımızı şükranla anıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. 04.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-04T13:22+0300

2022-09-04T13:22+0300

2022-09-04T13:22+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

sivas kongresi

mustafa kemal atatürk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1060390073_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_62874e76377a4835582590736d5fcab5.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında "Kurtuluş Savaşı’nın ilke ve hedeflerinin saptandığı, cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal ve tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbî duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, sivas kongresi, mustafa kemal atatürk