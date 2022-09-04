https://sputniknews.com.tr/20220904/erdogandan-sivas-kongresi-mesaji-gazi-mustafa-kemal-ve-tum-kahramanlarimizi-sukranla-aniyorum-1060789188.html
Erdoğan'dan 'Sivas Kongresi' mesajı: Gazi Mustafa Kemal ve tüm kahramanlarımızı şükranla anıyorum
Erdoğan'dan 'Sivas Kongresi' mesajı: Gazi Mustafa Kemal ve tüm kahramanlarımızı şükranla anıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T13:22+0300
2022-09-04T13:22+0300
2022-09-04T13:22+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
sivas kongresi
mustafa kemal atatürk
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında "Kurtuluş Savaşı’nın ilke ve hedeflerinin saptandığı, cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal ve tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbî duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, sivas kongresi, mustafa kemal atatürk
recep tayyip erdoğan, sivas kongresi, mustafa kemal atatürk
Erdoğan'dan 'Sivas Kongresi' mesajı: Gazi Mustafa Kemal ve tüm kahramanlarımızı şükranla anıyorum
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında "Kurtuluş Savaşı’nın ilke ve hedeflerinin saptandığı, cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal ve tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbî duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.