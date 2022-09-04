https://sputniknews.com.tr/20220904/energodar-idaresi-ukrayna-ordusunun-havan-mermisi-zaporojye-ngsdeki-unitenin-duvarina-isabet-etti-1060783683.html

Energodar idaresi: Ukrayna ordusunun havan mermisi, Zaporojye NGS'deki ünitenin duvarına isabet etti

Energodar idaresi: Ukrayna ordusunun havan mermisi, Zaporojye NGS'deki ünitenin duvarına isabet etti

Energodar kentinin idari başkanı Aleksandr Volga, Ukrayna ordusunun ateşlediği bir havan mermisinin Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) faal olmayan bir... 04.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-04T11:09+0300

2022-09-04T11:09+0300

2022-09-04T11:09+0300

ukrayna krizi

zaporojye

nükleer güç santrali

ukrayna

rusya

havan mermisi

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Ukraynalı askerlerin topçu sistemiyle ateşlediği havan mermilerinden birinin faal olmayan güç ünitesinin duvarını deldiğini belirten Volga, bununla ilgili fotoğraflı kanıtlara sahip olduklarını anlattı. Güç ünitelerindeki güvenlik sisteminin tek bir isabetle sekteye uğraması mümkün olmayan bir yapıya sahip olduğu bilgisini paylaşan Volga, her şeye rağmen saldırının somut bir vaka olduğunu ve Ukrayna ordusunun bir sonraki sefer neyle saldıracağını bilmediklerini ekledi. Volga, güç ünitesinin duvarının delindiği saldırının ne zaman gerçekleştiğine dair bilgi paylaşmadı.

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zaporojye, nükleer güç santrali, ukrayna, rusya, havan mermisi