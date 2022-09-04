https://sputniknews.com.tr/20220904/energodar-idaresi-ukrayna-ordusunun-havan-mermisi-zaporojye-ngsdeki-unitenin-duvarina-isabet-etti-1060783683.html
Energodar idaresi: Ukrayna ordusunun havan mermisi, Zaporojye NGS'deki ünitenin duvarına isabet etti
Energodar idaresi: Ukrayna ordusunun havan mermisi, Zaporojye NGS'deki ünitenin duvarına isabet etti
Energodar kentinin idari başkanı Aleksandr Volga, Ukrayna ordusunun ateşlediği bir havan mermisinin Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) faal olmayan bir... 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T11:09+0300
2022-09-04T11:09+0300
2022-09-04T11:09+0300
ukrayna krizi
zaporojye
nükleer güç santrali
ukrayna
rusya
havan mermisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1060783770_0:3:3141:1769_1920x0_80_0_0_2bae905143655b2d859847b0ff017780.jpg
Ukraynalı askerlerin topçu sistemiyle ateşlediği havan mermilerinden birinin faal olmayan güç ünitesinin duvarını deldiğini belirten Volga, bununla ilgili fotoğraflı kanıtlara sahip olduklarını anlattı. Güç ünitelerindeki güvenlik sisteminin tek bir isabetle sekteye uğraması mümkün olmayan bir yapıya sahip olduğu bilgisini paylaşan Volga, her şeye rağmen saldırının somut bir vaka olduğunu ve Ukrayna ordusunun bir sonraki sefer neyle saldıracağını bilmediklerini ekledi. Volga, güç ünitesinin duvarının delindiği saldırının ne zaman gerçekleştiğine dair bilgi paylaşmadı.
zaporojye
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1060783770_73:0:2802:2047_1920x0_80_0_0_d1878cd94696b1ef6f801184bffc1ce7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
zaporojye, nükleer güç santrali, ukrayna, rusya, havan mermisi
zaporojye, nükleer güç santrali, ukrayna, rusya, havan mermisi
Energodar idaresi: Ukrayna ordusunun havan mermisi, Zaporojye NGS'deki ünitenin duvarına isabet etti
Abone ol
Energodar kentinin idari başkanı Aleksandr Volga, Ukrayna ordusunun ateşlediği bir havan mermisinin Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) faal olmayan bir güç ünitesinin duvarına isabet ettiğini açıkladı.
Ukraynalı askerlerin topçu sistemiyle ateşlediği havan mermilerinden birinin faal olmayan güç ünitesinin duvarını deldiğini belirten Volga, bununla ilgili fotoğraflı kanıtlara sahip olduklarını anlattı.
Güç ünitelerindeki güvenlik sisteminin tek bir isabetle sekteye uğraması mümkün olmayan bir yapıya sahip olduğu bilgisini paylaşan Volga, her şeye rağmen saldırının somut bir vaka olduğunu ve Ukrayna ordusunun bir sonraki sefer neyle saldıracağını bilmediklerini ekledi.
Volga, güç ünitesinin duvarının delindiği saldırının ne zaman gerçekleştiğine dair bilgi paylaşmadı.