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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220904/energodar-idaresi-ukrayna-ordusunun-havan-mermisi-zaporojye-ngsdeki-unitenin-duvarina-isabet-etti-1060783683.html
Energodar idaresi: Ukrayna ordusunun havan mermisi, Zaporojye NGS'deki ünitenin duvarına isabet etti
Energodar idaresi: Ukrayna ordusunun havan mermisi, Zaporojye NGS'deki ünitenin duvarına isabet etti
Energodar kentinin idari başkanı Aleksandr Volga, Ukrayna ordusunun ateşlediği bir havan mermisinin Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) faal olmayan bir... 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T11:09+0300
2022-09-04T11:09+0300
ukrayna krizi
zaporojye
nükleer güç santrali
ukrayna
rusya
havan mermisi
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Ukraynalı askerlerin topçu sistemiyle ateşlediği havan mermilerinden birinin faal olmayan güç ünitesinin duvarını deldiğini belirten Volga, bununla ilgili fotoğraflı kanıtlara sahip olduklarını anlattı. Güç ünitelerindeki güvenlik sisteminin tek bir isabetle sekteye uğraması mümkün olmayan bir yapıya sahip olduğu bilgisini paylaşan Volga, her şeye rağmen saldırının somut bir vaka olduğunu ve Ukrayna ordusunun bir sonraki sefer neyle saldıracağını bilmediklerini ekledi. Volga, güç ünitesinin duvarının delindiği saldırının ne zaman gerçekleştiğine dair bilgi paylaşmadı.
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zaporojye, nükleer güç santrali, ukrayna, rusya, havan mermisi
zaporojye, nükleer güç santrali, ukrayna, rusya, havan mermisi

Energodar idaresi: Ukrayna ordusunun havan mermisi, Zaporojye NGS'deki ünitenin duvarına isabet etti

11:09 04.09.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский / Fotoğraf bankasına girZaporojye NGS
Zaporojye NGS - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Energodar kentinin idari başkanı Aleksandr Volga, Ukrayna ordusunun ateşlediği bir havan mermisinin Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) faal olmayan bir güç ünitesinin duvarına isabet ettiğini açıkladı.
Ukraynalı askerlerin topçu sistemiyle ateşlediği havan mermilerinden birinin faal olmayan güç ünitesinin duvarını deldiğini belirten Volga, bununla ilgili fotoğraflı kanıtlara sahip olduklarını anlattı.
Güç ünitelerindeki güvenlik sisteminin tek bir isabetle sekteye uğraması mümkün olmayan bir yapıya sahip olduğu bilgisini paylaşan Volga, her şeye rağmen saldırının somut bir vaka olduğunu ve Ukrayna ordusunun bir sonraki sefer neyle saldıracağını bilmediklerini ekledi.
Volga, güç ünitesinin duvarının delindiği saldırının ne zaman gerçekleştiğine dair bilgi paylaşmadı.
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