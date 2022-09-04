Çocuklarını oyunculuk ajansına yazdırdı, icralık oldu: 'Hayallerim suya düştü'

"İnternet üzerinde gezerken bir oyunculuk ajansı firması gördüm. Daha sonra oradan çocuk oyuncu aradıklarına dair bir telefon aldım. Ben de oğlum ve kızım için müracaatta bulundum. Kendilerine bir kayıt formu doldurdum. Sonrasında da Yahyakaptan’da bir otele çağırdılar. Başvuru yapan herkesi oraya çağırmışlar. Biz de gittik ve bayağı kalabalık da vardı. Sıramız geldiğinde içeri girdik ve çocuğun resimlerini çekip çeşitli yiyecek ikramlarında bulundular. ‘Çocuğunuzu alıyoruz’ deyip bir kağıt imzalattılar. Sonra iki çocuğum için başvuru yaptım ve bana bir senet imzalattılar. Vazgeçersem bir sorun olup olmayacağını sorduğumda da hiçbir sorun olmayacağını ve kendilerine iletmemizin yeterli olduğunu söylediler. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de çok önemsemedim. Aradan 1 yıl geçtiğinde beni arayıp ‘Siz paranızı ödemiyorsunuz’ dediler. Halbuki daha önce demişlerdi ki, ‘Çocuğunuz gelirse, oynarsa para alacaksınız.’ Bu da beni cezbetmişti, merak etmiştim. Fakat hiç bizi aramayıp 1 yıl sonra para talep ettiler. Ben de hiç faydalanmadığımız için, çocuğumuzu hiç çağırmadıkları ve herhangi bir film veya reklamda oynatmadıkları için reddettim. Daha önce vazgeçtiğimi de söylemiştim. Hiçbir şeye çağırmayıp para istiyorlar. ‘Sizin bize para ödemeniz gerekir, siz bizi çağırdınız’ dedim. Onlar da anlaşma gereği para ödemek zorunda olduğumuzu söylediler. 2 yıl geçtikten sonra da beni arayıp icraya verdiklerini söylediler."