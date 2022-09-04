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CHP'li Tekin: HDP'ye bakanlık verilebilir
CHP'li Tekin: HDP'ye bakanlık verilebilir
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı bir canlı yayında "HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. Şimdi bunu hak... 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T19:21+0300
2022-09-04T19:21+0300
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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, TV100 ekranlarında yayınlanan Pınar Işık Ardor'un sunduğu Pazar Siyaseti programına konuk oldu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Tekin'e "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" diye soruldu.Bu soruya karşılık olarak TBMM'de başkan vekillerinin her partiden seçildiğini belirten ve mevcut TBMM Başkanvekilinin HDP milletvekili olduğundan örnek veren Tekin, HDP'ye bakanlık vermemenin milli iradeye ters düştüğünü ifade etti.Açıklamalarında Tekin, "HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" diye konuştu.
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chp, gürsel tekin, hdp
chp, gürsel tekin, hdp

CHP'li Tekin: HDP'ye bakanlık verilebilir

19:21 04.09.2022
© AA / ArşivGürsel Tekin
Gürsel Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
© AA / Arşiv
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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı bir canlı yayında "HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, TV100 ekranlarında yayınlanan Pınar Işık Ardor'un sunduğu Pazar Siyaseti programına konuk oldu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Tekin'e "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" diye soruldu.
Bu soruya karşılık olarak TBMM'de başkan vekillerinin her partiden seçildiğini belirten ve mevcut TBMM Başkanvekilinin HDP milletvekili olduğundan örnek veren Tekin, HDP'ye bakanlık vermemenin milli iradeye ters düştüğünü ifade etti.
Açıklamalarında Tekin, "HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" diye konuştu.
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