https://sputniknews.com.tr/20220904/cekyada-enerji-fiyatlarindaki-artis-nedeniyle-protesto-ukrayna-bizim-savasimiz-degil-1060779472.html

Çekya'da enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle protesto: 'Ukrayna bizim savaşımız değil'

Çekya'da enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle protesto: 'Ukrayna bizim savaşımız değil'

Çekya’nın başkenti Prag’da 70 binin üzerinde gösterici, artan enerji fiyatları ve Rusya-Ukrayna savaşında hükümetin taraflı tutumuna tepki gösterdi. 04.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-04T06:05+0300

2022-09-04T06:05+0300

2022-09-04T06:05+0300

avrupa'da enerji krizi

çekya

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Çekya’nın başkenti Prag’da bulunan Vaclavske Meydanı'nda toplanan yaklaşık 70 bin kişi hükümet karşıtı protesto düzenledi. Düzenlenen protestoya bazı muhalefet partileri ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu destek verdi. Gösteride Tarım Odası eski Başkanı Zdenek Jandejsek, Enerji Uzmanı Vladimir Stepan, SPD milletvekili Jiri Kobza, Trikolora Partisi Başkanı Zuzana Majerova, komünistlerin cumhurbaşkanı adayı Josef Skala, ekonomist ve Prag Ekonomi Üniversitesi Ekonomi Fakültesi Dekanı Miroslav Sevcik katıldı. Göstericiler, hükümetten enerji krizinin etkilerinin hafifletilmesini ve hasarın onarılmasını ve yerli sanayinin yabancı şirketlere bağımlılığından kurtarılmasını talep etti. Gösteride ayrıca askeri tarafsızlık ve gaz tedarikçileri ile ve özellikle Rusya ile düşük fiyatlarla doğrudan sözleşmeler yapılması istendi. Göstericiler, AB ve NATO karşıtı sloganlar atarak, hükümeti istifaya çağırdı.'Hükümet AB'ye ve NATO'ya boyun eğmekten vazgeçmeli'Etkinlik Organizatörü Jiri Havel yaptığı konuşmada, "Gösterimizin amacı, başta elektrik ve gaz olmak üzere, birçok konunun çözüme kavuşturulması gerekliliğidir. Başbakan Petr Fiala'yı bizimle müzakere etmesi için davet ettik ama ne yazık ki bir cevap alamadık. Bu yüzden bu hükümetin sona ermesi için baskı yapmaya devam edeceğiz. Hükümet AB’ye, DSÖ’ye ve NATO’ya boyun eğmekten vazgeçmeli ve Çekya’yı düşünmelidir" dedi.'Başbakan belki Ukraynalı, belki Brükselli ama asla bir Çek değil'Trikolora Partisi (Üç Renk) Genel Başkanı Zuzana Majerova yaptığı konuşmada, hükümetin Ukrayna politikasını eleştirirken, "Çekya’nın bir Çek hükümetine ihtiyacı var. Başbakan belki Ukraynalı, belki Brükselli ama asla bir Çek değil. Hükümet kdv ve diğer vergileri düşürmeli. Çek işadamlarını zorda bırakan Rusya yaptırımlarından vazgeçmeli. Ukrayna’ya silah tedariki durdurulmalı. Bu bizim savaşımız değil" ifadelerini kullandı.Başbakan Fiala: Bunlar ülkenin menfaatlerine zarar vermek isteyen güçlerin organizasyonuProtestonun ardından açıklamalarda bulunan Başbakan Petr Fiala, "Bunlar aşırı güçler. Bunlar Rusya yanlısı kişiler. Bunların yaptıkları ülkenin menfaatlerine zarar veriyor ve ülkenin çıkarlarına zarar vermek isteyen güçlerin organizasyonu" iddialarını ortaya attı.

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çekya, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, yaptırım, ekonomik yaptırım, enerji