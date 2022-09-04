https://sputniknews.com.tr/20220904/belcikada-asiri-sagcilar-hitleri-yuceltmek-icin-ozel-arac-plakalari-almis-1060788680.html
Belçika'da aşırı sağcılar Hitler'i yüceltmek için özel araç plakaları almış
Belçika'da aşırı sağcılar Hitler'i yüceltmek için özel araç plakaları almış
Belçika hükümeti, aşırı sağcıların Nazi lideri Adolf Hitler'i yüceltmek için kullandıkları araç plakaları konusunda harekete geçiyor. 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T13:11+0300
2022-09-04T13:11+0300
2022-09-04T13:11+0300
dünya
belçika
plaka
araba
adolf hitler
nazi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1060788820_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_24980eda30b555c06903f21969c7861a.jpg
Belçika Eşit Fırsat Merkezi (Unia), bazı aşırı sağ gruplara mensup kişilerin 'Heil Hitler' anlamındaki 'HH' ibaresi bulunan plakaları kullandığı yönünde şikayetler aldı. Ayrıca bir araç sahibinin 'RAS-88' uzantılı plaka aldığı 88'in alfabede H harfinin sekizinci sırada bulunması nedeniyle seçildiği, 'RAS' ibaresinin ise Hollandaca 'ırk' anlamına geldiği ifade edildi. 1000 euro ödenerek alınan özel plakalarla Nazizm ve Hitler'in yüceltildiğini belirten Belçika makamları, plakaların iptal edileceğini belirtti. Unia Direktörü Els Keytsman, ortada bir tür Yahudi karşıtlığı bulunduğunu, plaka tahsis eden birimlerle temasa geçtiklerini söyledi. Ulaştırma Bakanı Georges Gilkinet ise bundan böyle daha fazla sayıda 'uygun olmayan' plakanın araçlara verilmesini engelleyeceklerini kaydetti. Gilkinet, "Kasıtlı olsun olmasın, ırkçı ve yabancı düşmanı mesajlara izin verilemez. Bu tür plakaların kullanılmasını öğrendiğimde şoke oldum" dedi. Belçika'da tahsis edilen bir araç plakası iptal edilemiyor. Araç sahiplerinin plakaları kendi istekleriyle iptal etmeleri gerekiyor. Yetkililerin, bu tür tartışmalı ibarelerin bulunduğu plakaların sahipleriyle irtibata geçerek orta yolu bulmaya çalışacağı belirtiliyor.
belçika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1060788820_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3437118d81b1c6706099b0c98b9113a0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
belçika, plaka, araba, adolf hitler, nazi
belçika, plaka, araba, adolf hitler, nazi
Belçika'da aşırı sağcılar Hitler'i yüceltmek için özel araç plakaları almış
Abone ol
Belçika hükümeti, aşırı sağcıların Nazi lideri Adolf Hitler'i yüceltmek için kullandıkları araç plakaları konusunda harekete geçiyor.
Belçika Eşit Fırsat Merkezi (Unia), bazı aşırı sağ gruplara mensup kişilerin 'Heil Hitler' anlamındaki 'HH' ibaresi bulunan plakaları kullandığı yönünde şikayetler aldı.
Ayrıca bir araç sahibinin 'RAS-88' uzantılı plaka aldığı 88'in alfabede H harfinin sekizinci sırada bulunması nedeniyle seçildiği, 'RAS' ibaresinin ise Hollandaca 'ırk' anlamına geldiği ifade edildi.
1000 euro ödenerek alınan özel plakalarla Nazizm ve Hitler'in yüceltildiğini belirten Belçika makamları, plakaların iptal edileceğini belirtti.
Unia Direktörü Els Keytsman, ortada bir tür Yahudi karşıtlığı bulunduğunu, plaka tahsis eden birimlerle temasa geçtiklerini söyledi.
Ulaştırma Bakanı Georges Gilkinet ise bundan böyle daha fazla sayıda 'uygun olmayan' plakanın araçlara verilmesini engelleyeceklerini kaydetti. Gilkinet, "Kasıtlı olsun olmasın, ırkçı ve yabancı düşmanı mesajlara izin verilemez. Bu tür plakaların kullanılmasını öğrendiğimde şoke oldum" dedi.
Belçika'da tahsis edilen bir araç plakası iptal edilemiyor. Araç sahiplerinin plakaları kendi istekleriyle iptal etmeleri gerekiyor. Yetkililerin, bu tür tartışmalı ibarelerin bulunduğu plakaların sahipleriyle irtibata geçerek orta yolu bulmaya çalışacağı belirtiliyor.