https://sputniknews.com.tr/20220904/batili-ekonomist-rusya-kararindan-dolayi-g7ye-yuklendi-sonuclarin-farkinda-misiniz-1060777322.html
Batılı ekonomist, Rusya kararından dolayı G7’ye yüklendi: Sonuçların farkında mısınız?
Batılı ekonomist, Rusya kararından dolayı G7’ye yüklendi: Sonuçların farkında mısınız?
G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat getirme kararını yorumlayan ABD’li enerji uzmanı Anas Alhajji, söz konusu kararın ciddi sonuçları olacağı konusunda... 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T00:52+0300
2022-09-04T00:52+0300
2022-09-04T00:53+0300
ukrayna krizi
g7
rusya
abd
enerji
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1056756640_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_cebba5ea34509afe8e7824baf6da1d7a.jpg
Dr. Alhajji, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat getirme kararının ABD’li ve Avrupalı vergi mükelleflerini etkileyeceğini belirtti.Alhajji, “İnsanlar Rus petrol fiyatlarına ‘teorik’ tavan getirmenin ne kadar pahalıya mal olacağının farkında mı?” ifadelerini kullandı.Bu kararın bedelini ABD ve Avrupa Birliği'ndeki vergi mükelleflerinin ödeyeceğini kaydeden uzman, enerji tedarik maliyetindeki artış nedeniyle bu kişilerin giderlerinin de artacağını sözlerine ekledi.Alhajji ayrıca anlaşmanın tam olarak uygulanabilmesi için G7'nin her kağıdın doğru doldurulmasını, her bankacılık işleminin gerekliliklere uymasını ve her tankerin yaptırımlara uymasını sağlamak için 87 bin müfettişin istihdam edilmesi gerektiğine dikkat çekti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1056756640_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d8141113172e315b962fade80e474c02.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
g7, rusya, abd, enerji
Batılı ekonomist, Rusya kararından dolayı G7’ye yüklendi: Sonuçların farkında mısınız?
00:52 04.09.2022 (güncellendi: 00:53 04.09.2022) Abone ol
G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat getirme kararını yorumlayan ABD’li enerji uzmanı Anas Alhajji, söz konusu kararın ciddi sonuçları olacağı konusunda uyardı.
Dr. Alhajji, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat getirme kararının ABD’li ve Avrupalı vergi mükelleflerini etkileyeceğini belirtti.
Alhajji, “İnsanlar Rus petrol fiyatlarına ‘teorik’ tavan getirmenin ne kadar pahalıya mal olacağının farkında mı?” ifadelerini kullandı.
Bu kararın bedelini ABD ve Avrupa Birliği'ndeki vergi mükelleflerinin ödeyeceğini kaydeden uzman, enerji tedarik maliyetindeki artış nedeniyle bu kişilerin giderlerinin de artacağını sözlerine ekledi.
Alhajji ayrıca anlaşmanın tam olarak uygulanabilmesi için G7'nin her kağıdın doğru doldurulmasını, her bankacılık işleminin gerekliliklere uymasını ve her tankerin yaptırımlara uymasını sağlamak için 87 bin müfettişin istihdam edilmesi gerektiğine dikkat çekti.