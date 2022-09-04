https://sputniknews.com.tr/20220904/baraj-kenarinda-silahla-vurulmus-halde-bulunan-kadin-hastanede-hayatini-kaybetti-1060779083.html

Baraj kenarında silahla vurulmuş halde bulunan kadın hastanede hayatını kaybetti

Baraj kenarında silahla vurulmuş halde bulunan kadın hastanede hayatını kaybetti

Malatya’da baraj kenarında başından silahla vurulmuş halde bulunduktan sonra hastaneye kaldırılan kadın, iki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. 04.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-04T05:15+0300

2022-09-04T05:15+0300

2022-09-04T05:15+0300

türkiye

kadın cinayeti

malatya

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19 Ağustos Cuma günü Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi'nde meydana gelen olayda 39 yaşındaki Sevda Evli, baraj kenarında başından silahla vurulmuş halde bulunarak Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılmıştı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatan jandarma ekipleri güvenlik korucusu M.E. (47) ile arkadaşı N.G.’yi (49) gözaltına almış, zanlılar çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılmıştı.İki haftadır Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi altında olan Sevda Evli’nin bugün tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

türkiye

malatya

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Sputnik Türkiye

kadın cinayeti, malatya