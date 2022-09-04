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https://sputniknews.com.tr/20220904/baraj-kenarinda-silahla-vurulmus-halde-bulunan-kadin-hastanede-hayatini-kaybetti-1060779083.html
Baraj kenarında silahla vurulmuş halde bulunan kadın hastanede hayatını kaybetti
Baraj kenarında silahla vurulmuş halde bulunan kadın hastanede hayatını kaybetti
Malatya’da baraj kenarında başından silahla vurulmuş halde bulunduktan sonra hastaneye kaldırılan kadın, iki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T05:15+0300
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türkiye
kadın cinayeti
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19 Ağustos Cuma günü Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi'nde meydana gelen olayda 39 yaşındaki Sevda Evli, baraj kenarında başından silahla vurulmuş halde bulunarak Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılmıştı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatan jandarma ekipleri güvenlik korucusu M.E. (47) ile arkadaşı N.G.’yi (49) gözaltına almış, zanlılar çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılmıştı.İki haftadır Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi altında olan Sevda Evli’nin bugün tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
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kadın cinayeti, malatya
kadın cinayeti, malatya

Baraj kenarında silahla vurulmuş halde bulunan kadın hastanede hayatını kaybetti

05:15 04.09.2022
© İHA / HASAN ERYILMAZMalatya’da baraj kenarında başından silahla vurulmuş halde bulunduktan sonra hastaneye kaldırılan kadın, iki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.
Malatya’da baraj kenarında başından silahla vurulmuş halde bulunduktan sonra hastaneye kaldırılan kadın, iki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
© İHA / HASAN ERYILMAZ
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Malatya’da baraj kenarında başından silahla vurulmuş halde bulunduktan sonra hastaneye kaldırılan kadın, iki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.
19 Ağustos Cuma günü Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi'nde meydana gelen olayda 39 yaşındaki Sevda Evli, baraj kenarında başından silahla vurulmuş halde bulunarak Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılmıştı.
Olayla ilgili olarak inceleme başlatan jandarma ekipleri güvenlik korucusu M.E. (47) ile arkadaşı N.G.’yi (49) gözaltına almış, zanlılar çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılmıştı.
İki haftadır Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi altında olan Sevda Evli’nin bugün tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
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